De la obra al lujo: Cubano en Miami presume de cómo está quedando su casa en Cuba

Un video publicado en TikTok por la cuenta @usaxpresscargo se ha vuelto viral tras mostrar el impresionante avance en la remodelación de una vivienda en Cuba.

En las imágenes, el dueño —un cubano que actualmente vive en Miami— presume con orgullo cómo va quedando su “casita” en la Isla, y los usuarios no han tardado en felicitarlo por el resultado.

El clip muestra el contraste entre el antes y el después de un baño: primero, un espacio en obra, con paredes sin repellar, bloques y herramientas de construcción; luego, un baño completamente terminado, con piso y paredes de cerámica tipo mármol, lavamanos moderno y ducha empotrada.

“Así va quedando mi casita en”, escribió el cubano sobre las imágenes, que acumulan miles de reacciones y comentarios de apoyo. “Qué lindo te está quedando”, “Eso sí es trabajar duro” y “Ojalá todos los cubanos pudieran vivir así” son algunos de los mensajes que destacan entre los usuarios.

En medio de la crisis habitacional y la escasez de materiales que atraviesa Cuba, las mejoras en viviendas particulares se han convertido en símbolo de esfuerzo, perseverancia y esperanza para muchos cubanos dentro y fuera del país.

El video, compartido por una empresa de envíos desde Estados Unidos, refleja también cómo el apoyo de la diáspora cubana —especialmente desde Miami— sigue siendo clave en la reconstrucción y mejora de hogares en la Isla.