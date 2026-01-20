De la obra al lujo: Cubano en Miami presume de cómo está quedando su casa en Cuba

Un video publicado en TikTok por la cuenta @usaxpresscargo se ha vuelto viral tras mostrar el impresionante avance en la remodelación de una vivienda en Cuba.
En las imágenes, el dueño —un cubano que actualmente vive en Miami— presume con orgullo cómo va quedando su “casita” en la Isla, y los usuarios no han tardado en felicitarlo por el resultado.
El clip muestra el contraste entre el antes y el después de un baño: primero, un espacio en obra, con paredes sin repellar, bloques y herramientas de construcción; luego, un baño completamente terminado, con piso y paredes de cerámica tipo mármol, lavamanos moderno y ducha empotrada.
“Así va quedando mi casita en”, escribió el cubano sobre las imágenes, que acumulan miles de reacciones y comentarios de apoyo. “Qué lindo te está quedando”, “Eso sí es trabajar duro” y “Ojalá todos los cubanos pudieran vivir así” son algunos de los mensajes que destacan entre los usuarios.
En medio de la crisis habitacional y la escasez de materiales que atraviesa Cuba, las mejoras en viviendas particulares se han convertido en símbolo de esfuerzo, perseverancia y esperanza para muchos cubanos dentro y fuera del país.
El video, compartido por una empresa de envíos desde Estados Unidos, refleja también cómo el apoyo de la diáspora cubana —especialmente desde Miami— sigue siendo clave en la reconstrucción y mejora de hogares en la Isla.
Preguntas frecuentes sobre remodelaciones de viviendas en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo logran los cubanos en el extranjero remodelar sus casas en Cuba?
Los cubanos en el extranjero suelen utilizar sus ahorros y el envío de remesas para financiar remodelaciones en sus casas en Cuba. A menudo, estas reformas se realizan con el apoyo de familiares y amigos en la isla, quienes supervisan y ayudan en el proceso de construcción, aprovechando la experiencia de trabajadores locales y la compra de materiales en el mercado informal. Además, algunos cubanos en el exterior recurren a empresas de envíos para trasladar materiales o artículos necesarios desde otros países.
¿Qué impacto tiene la diáspora cubana en las remodelaciones en la isla?
La diáspora cubana juega un papel crucial en las remodelaciones de viviendas en la isla. Su apoyo financiero mediante remesas y envíos de materiales permite a muchas familias mejorar sus hogares, a pesar de la crisis económica y la escasez de recursos en Cuba. Este respaldo no solo simboliza un vínculo emocional con su país de origen, sino también una forma de contribuir al bienestar de sus seres queridos que permanecen en Cuba.
¿Por qué las remodelaciones de casas en Cuba generan tanto debate en redes sociales?
Las remodelaciones de casas en Cuba generan debate porque reflejan la desigualdad y la disparidad económica en la isla. Mientras algunos ven estas mejoras como ejemplos de esfuerzo y superación personal, otros las critican como muestras de ostentación en un contexto donde la mayoría de los cubanos enfrenta dificultades para satisfacer necesidades básicas. Además, el contraste entre la realidad económica de Cuba y las imágenes de viviendas modernas captan la atención y provocan diversas reacciones emocionales y políticas entre los usuarios de las redes sociales.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.