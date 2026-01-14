Alertan que miles de visas de turista están siendo canceladas en EE. UU. por “estadías largas o faltas menores”

Vídeos relacionados:

Ver más

Una abogada de inmigración en Estados Unidos advirtió que las autoridades están endureciendo los controles migratorios y revocando visas de turista por motivos que van desde simples infracciones de tránsito hasta estancias prolongadas en el país.

En declaraciones a Noticias Telemundo, la abogada Kathia Quirós explicó que las visas de turista y de estudiante son las que más están siendo afectadas por las revocaciones recientes.

“Son visas de no inmigrante, no de personas que viven aquí, sino de quienes quieren entrar a Estados Unidos”, precisó.

Según Quirós, el gobierno estadounidense está revisando los historiales de visitantes que hayan tenido cualquier tipo de contacto con la policía, incluso por multas de tránsito, y en muchos casos han recibido notificaciones de que sus visas fueron canceladas.

“Si han tenido un encuentro con la policía, peor todavía. Y si se han encontrado con ICE de alguna forma, aún más”, advirtió la abogada.

Entre sus recomendaciones, la especialista pidió a los titulares de visas de turismo no permanecer más de 30 días en territorio estadounidense, ya que las estancias más prolongadas “levantan sospechas en este momento”.

Lo más leído hoy:

“Lo principal es venir e irse lo más pronto posible. En las condiciones actuales, una visita de turista no debería pasar de 30 días”, insistió Quirós.

La abogada también señaló que los criterios financieros están siendo más estrictos, ya que los consulados solo están otorgando visas a quienes puedan demostrar solvencia económica suficiente para costear un viaje turístico.

“Más de 30 países —incluidos Cuba, Venezuela y varios del África— están teniendo que pagar montos de fianza que garanticen que la persona está viniendo solo de paseo”, dijo. En algunos casos, estas fianzas pueden alcanzar los 15 mil dólares, advirtió.

Las nuevas medidas forman parte del endurecimiento general de la política migratoria de Estados Unidos, que busca reducir los abusos a los visados temporales y reforzar los controles sobre quienes permanecen en el país más allá del tiempo permitido.