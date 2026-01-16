Esto fue lo que invirtió esta cubana en paneles solares para no sufrir más apagones en Cuba: "Aquí hay que pagarlos"

Ver más

Una cubana residente en Matanzas compartió en TikTok cómo consiguió independizarse parcialmente del sistema eléctrico estatal tras instalar un panel solar en su vivienda, una alternativa que cada vez gana más popularidad entre los cubanos ante la crisis energética que atraviesa el país.

“Después de muchas noches sin corriente, ya tenemos electricidad gracias al panel solar y la batería”, explicó la joven en su video, que supera las miles de visualizaciones en redes sociales.

La mujer detalló que el sistema lo adquirió en la ciudad de Matanzas. “El EcoFlow me costó unos 800 dólares y el panel solar, 190. En Estados Unidos se consiguen mucho más baratos, pero aquí hay que pagarlos caros y por partes”, comentó.

Según relató, contrató a un electricista para realizar la instalación, separando la corriente del panel y la batería de la red estatal, para evitar daños al equipo. “Es muy importante usar cuchillas y los cables adecuados, porque muchos EcoFlow se han roto por malas instalaciones”, advirtió.

En el video se observa el proceso de conexión entre el panel solar ubicado en el techo, la batería y el sistema eléctrico de la casa. “Con 400 watts puedo lavar, tener las luces encendidas, usar la computadora y cargar los teléfonos. Hasta puedo conectar el refrigerador”, explicó satisfecha la cubana.

Ante los apagones cada vez más prolongados en Cuba, muchos ciudadanos están recurriendo a soluciones similares, aunque su elevado costo las hace inaccesibles para la mayoría.

En el mercado informal cubano, un sistema de energía solar puede superar fácilmente los mil dólares, lo que equivale a más de dos años de salario promedio en la isla.

El testimonio de la joven matancera refleja la creatividad y el esfuerzo de los cubanos por sobrevivir a la crisis eléctrica que golpea al país, mientras el régimen no ofrece soluciones efectivas para garantizar un servicio estable y asequible.