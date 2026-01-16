Esto fue lo que invirtió esta cubana en paneles solares para no sufrir más apagones en Cuba: "Aquí hay que pagarlos"

Una cubana residente en Matanzas compartió en TikTok cómo consiguió independizarse parcialmente del sistema eléctrico estatal tras instalar un panel solar en su vivienda, una alternativa que cada vez gana más popularidad entre los cubanos ante la crisis energética que atraviesa el país.
“Después de muchas noches sin corriente, ya tenemos electricidad gracias al panel solar y la batería”, explicó la joven en su video, que supera las miles de visualizaciones en redes sociales.
La mujer detalló que el sistema lo adquirió en la ciudad de Matanzas. “El EcoFlow me costó unos 800 dólares y el panel solar, 190. En Estados Unidos se consiguen mucho más baratos, pero aquí hay que pagarlos caros y por partes”, comentó.
Según relató, contrató a un electricista para realizar la instalación, separando la corriente del panel y la batería de la red estatal, para evitar daños al equipo. “Es muy importante usar cuchillas y los cables adecuados, porque muchos EcoFlow se han roto por malas instalaciones”, advirtió.
En el video se observa el proceso de conexión entre el panel solar ubicado en el techo, la batería y el sistema eléctrico de la casa. “Con 400 watts puedo lavar, tener las luces encendidas, usar la computadora y cargar los teléfonos. Hasta puedo conectar el refrigerador”, explicó satisfecha la cubana.
Ante los apagones cada vez más prolongados en Cuba, muchos ciudadanos están recurriendo a soluciones similares, aunque su elevado costo las hace inaccesibles para la mayoría.
En el mercado informal cubano, un sistema de energía solar puede superar fácilmente los mil dólares, lo que equivale a más de dos años de salario promedio en la isla.
El testimonio de la joven matancera refleja la creatividad y el esfuerzo de los cubanos por sobrevivir a la crisis eléctrica que golpea al país, mientras el régimen no ofrece soluciones efectivas para garantizar un servicio estable y asequible.
Preguntas frecuentes sobre la instalación de paneles solares en Cuba
¿Cuál es el costo de instalar un panel solar en Cuba?
El costo de un panel solar y sus componentes en Cuba puede superar los 1,000 dólares, lo cual es una cifra elevada considerando que equivale a más de dos años de salario promedio en la isla. En el caso específico de la cubana de Matanzas, ella pagó 800 dólares por un EcoFlow y 190 dólares por el panel solar.
¿Por qué son tan caros los paneles solares en Cuba?
Los paneles solares en Cuba son caros debido a su importación y venta en divisas. Además, no hay un mercado competitivo que permita bajar los precios, lo que hace que los cubanos deban adquirirlos a precios elevados y en partes, tal como lo comentó la residente de Matanzas.
¿Qué beneficios ofrece instalar un panel solar en Cuba?
Instalar un panel solar en Cuba permite tener energía eléctrica de manera más estable, lo cual es crucial ante los frecuentes apagones que sufre el país. Con un sistema solar, se pueden mantener encendidos electrodomésticos básicos como luces, computadoras, teléfonos e incluso refrigeradores, según el testimonio de la joven matancera.
¿Qué riesgos existen al instalar paneles solares en Cuba?
Los principales riesgos al instalar paneles solares en Cuba son las malas instalaciones, que pueden provocar daños a los equipos, como sucedió con varios EcoFlow. Es fundamental usar los materiales adecuados y contar con un electricista calificado para evitar accidentes.
