Carlos Giménez: “Delcy Rodríguez y su pandilla boliburguesa han saqueado Venezuela”

El congresista republicano Carlos Giménez lanzó fuertes declaraciones contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, a quien calificó de parte de una “pandilla boliburguesa que ha saqueado al país”, en referencia al grupo vinculado al chavismo que ha dirigido la política venezolana durante décadas.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Giménez presentó a la líder opositora María Corina Machado como “la Venezuela decente, honrada y libre”, mientras acusó a Rodríguez y a sus allegados de ser “verdugos terroristas” responsables del empobrecimiento y la corrupción en Venezuela.

Su declaración es una de las críticas más duras desde un legislador estadounidense hacia la nueva cúpula que dirige el país caribeño desde que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero. Giménez aseveró que “a ellos les queda poco”, en alusión al entorno político que rodea a Rodríguez.

Sin embargo, estas palabras contradicen abiertamente la posición expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la mandataria venezolana.

Trump confirmó que mantuvo recientemente una llamada telefónica “larga” y “excelente” con Rodríguez, en la que discutieron una amplia agenda bilateral que incluyó temas como petróleo, minerales, comercio y seguridad. El mandatario la calificó de “persona fantástica” con la que “han trabajado muy bien”.

Según reportes de EFE y otros medios, Trump destacó la relación positiva y subrayó que el diálogo con la presidenta interina va “muy bien”, incluso mientras su administración trabaja en rehabilitar los canales diplomáticos con Venezuela tras años de ruptura.

La conversación se produce en un contexto inusual: Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, ha asumido la presidencia encargada del país tras la captura del expresidente, en un proceso constitucional que busca asegurar continuidad administrativa.

La relación entre Estados Unidos y el Gobierno venezolano se ha tornado más pragmática en medio de esta transición, con Washington explorando posibles acuerdos en sectores como el energético y con un diálogo mantenido incluso en medio de tensiones políticas internas en EE.UU. y entre sectores de la oposición venezolana.

La disparidad entre las críticas de Giménez y las expresiones de Trump pone de manifiesto las discrepancias dentro del propio establishment estadounidense sobre cómo abordar la crisis venezolana, oscilando entre la confrontación abierta y la cooperación estratégica en un momento de cambios políticos profundos en Caracas.