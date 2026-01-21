"Yo lo que quiero es regresar a Venezuela", dice María Corina Machado desde el Congreso de EE.UU.

Ver más

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó el martes en Washington que su principal objetivo inmediato es "regresar a Venezuela", tras una serie de encuentros con legisladores estadounidenses en el Congreso.

"Yo lo que quiero es regresar a Venezuela", declaró Machado ante la prensa en el Capitolio, donde mantuvo contactos con representantes de ambos partidos.

La dirigente sostuvo reuniones con los congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, así como con miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Durante una comparecencia ante los medios, respaldada por ambos, Machado aseguró que la situación que atraviesa Venezuela tras la deposición del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos es "histórica".

Según dijo, este escenario no habría sido posible sin "la resistencia, la generosidad y el valor del pueblo venezolano", así como sin "el apoyo, la visión y el coraje" del presidente Donald Trump y los miembros del Congreso.

Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025, afirmó que el proceso en curso no solo tiene implicaciones para su país, sino para toda la región. "Venezuela será libre. Y una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre", expresó.

Lo más leído hoy:

En sus intervenciones, la dirigente opositora subrayó que su prioridad no es asumir cargos desde el exterior, sino volver al país para participar directamente en la reconstrucción política e institucional de Venezuela.

Su presencia en Washington se produce en medio de un acercamiento visible entre la administración estadounidense y su figura como referente de la oposición interna.

Impresiones de Machado tras reunirse con Trump

Tras la reunión con Machado, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, Gregory Meeks, afirmó que la política venezolana contempla unos plazos "diferentes a los del presidente" para una transición democrática.

Meeks reveló que varios miembros del comité presionaron a Machado para que ofreciera detalles sobre su reunión con Donald Trump, celebrada cuatro días antes en la Casa Blanca.

Sin embargo, según relató, ella "no quiso decir nada en contra del presidente de EE.UU., así que se guardó sus palabras".

"Fue muy cuidadosa a la hora de hablar, porque cuando dices algo que al presidente no le gusta hay una represalia", añadió Meeks.

Las señales de Washington sobre el papel de Machado en la transición

Días antes, el propio Trump insinuó en una rueda de prensa que Machado podría tener un papel relevante en el futuro de Venezuela.

Aunque inicialmente Washington había descartado su liderazgo en la transición en favor de un gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, el mandatario afirmó: "Estamos hablando con María, tal vez podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacer eso".

También la calificó como "una mujer increíble" y "una persona muy inteligente, valiente y con amor por su país".

El acercamiento entre la administración estadounidense y Machado ha sido interpretado como un reconocimiento a su papel en la articulación de la oposición interna y a su liderazgo dentro del movimiento Vente Venezuela.

Durante su reciente encuentro con Trump, Machado le entregó simbólicamente su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 "en reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad", según explicó en una declaración posterior.

El gesto fue celebrado por congresistas republicanos como María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, quienes lo calificaron de histórico y como una muestra del respaldo de Estados Unidos a la democracia venezolana.

Machado ha reiterado que su objetivo es conducir una transición democrática sin participación del PSUV y que, "cuando llegue el momento correcto", será "la primera mujer electa presidenta de Venezuela", como expresó en una entrevista con Fox News.

La dirigente aseguró además que el país está "a las puertas de una transformación profunda" y que Venezuela será "el mayor aliado que Estados Unidos haya tenido jamás en la región".