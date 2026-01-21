Delcy Rodríguez anuncia ingreso de 300 millones de dólares a Venezuela por la venta de petróleo

Ver más

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes la entrada al país de 300 millones de dólares procedentes de la venta de petróleo, recursos que —según dijo— se destinarán al mercado cambiario y a la banca nacional para “proteger el poder adquisitivo de los trabajadores”.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Rodríguez declaró: “Hoy debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo y, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlos de la inflación, protegerlos del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”.

Rodríguez aseguró que esos primeros flujos “serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado, y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores”.

El anuncio se realizó desde la comuna socialista Hugo Salas, donde la mandataria participó en una actividad con voceros comunales. En la misma publicación, Rodríguez reiteró que los fondos “irán al mercado cambiario a través del BCV y la banca nacional, para proteger de la inflación los ingresos de los trabajadores y el poder adquisitivo de los venezolanos”.

El ingreso reportado forma parte de los recursos petroleros generados tras la reactivación de la producción y exportación de crudo venezolano, iniciada a comienzos de enero en coordinación con Estados Unidos.

Días antes, Rodríguez había explicado ante la Asamblea Nacional que los ingresos provenientes de los acuerdos energéticos con Washington se administrarán a través de dos fondos soberanos destinados a programas sociales e infraestructura nacional.

En esa intervención, la presidenta interina afirmó que Venezuela avanza hacia “un modelo mixto, más flexible, que promueva la eficiencia y garantice ingresos directos al país”.

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, el gobierno de transición ha impulsado la recuperación de la industria petrolera como parte del plan de estabilización económica apoyado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

La reactivación de pozos y el reinicio de exportaciones marcan el primer aumento significativo en los ingresos petroleros de Venezuela en más de un año, según fuentes del sector energético citadas por Reuters.

Rodríguez no precisó qué porción de los fondos ingresados se utilizará directamente para el mercado cambiario ni cuándo comenzará su aplicación, aunque reiteró que el objetivo es “consolidar la estabilidad económica y proteger el ingreso de los trabajadores”.