Embajada de Estados Unidos alerta sobre negación de entrada y expulsiones de ciudadanos estadounidenses en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en La Habana alertó este martes que en las últimas semanas las autoridades cubanas han denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses a su llegada al país y, en algunos casos, les han ordenado abandonar el territorio de inmediato bajo amenaza de detención.
El comunicado recuerda que la Dirección de Inmigración del régimen cubano es la encargada de determinar quién puede entrar en Cuba, y advierte que la embajada no puede resolver cuestiones relacionadas con la entrada o la salida forzosa de ciudadanos desde la isla.
El mensaje recomienda a los ciudadanos estadounidenses leer la información disponible en Travel.State.Gov sobre advertencias de viaje, visados y requisitos de pasaporte antes de viajar a Cuba, y señala que deben obtener un visado válido para ingresar legalmente al país.
También aconseja no viajar con cigarrillos electrónicos, vaporizadores, drones, teléfonos satelitales, dispositivos GPS u otros artículos restringidos, y no portar más de 5,000 dólares estadounidenses o pesos cubanos sin declararlos en la aduana.
La embajada advierte que el incumplimiento de las leyes cubanas de inmigración y aduanas puede derivar en sanciones, confiscaciones o detenciones, y pide mantener la calma y cooperar con las autoridades en caso de ser detenidos.
El comunicado añade que los ciudadanos estadounidenses que sean arrestados o necesiten asistencia deben contactar a la Sección de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Preguntas Frecuentes sobre la Alerta de la Embajada de EE.UU. en Cuba
¿Por qué la Embajada de EE.UU. en Cuba está alertando sobre la negación de entrada a ciudadanos estadounidenses?
La Embajada de EE.UU. en La Habana ha informado que las autoridades cubanas han estado negando la entrada a ciudadanos estadounidenses y, en algunos casos, les han ordenado abandonar el país inmediatamente bajo amenaza de detención. La embajada no puede intervenir en cuestiones de entrada o salida forzosa de ciudadanos en la isla.
¿Cuáles son las recomendaciones de la Embajada para los ciudadanos estadounidenses que planean viajar a Cuba?
La Embajada recomienda que todos los ciudadanos estadounidenses consulten la información de viaje en Travel.State.Gov, obtengan un visado válido y eviten llevar objetos restringidos como cigarrillos electrónicos, vaporizadores, drones y dispositivos GPS. También se aconseja no portar más de 5,000 dólares o pesos cubanos sin declararlos en la aduana.
¿Qué deben hacer los ciudadanos estadounidenses en caso de ser detenidos en Cuba?
Los ciudadanos estadounidenses que sean arrestados o necesiten asistencia deben contactar a la Sección de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses de la Embajada de EE.UU. en Cuba. Se recomienda mantener la calma y cooperar con las autoridades locales en caso de detención.
¿Cuáles son las restricciones actuales para los ciudadanos cubanos que desean viajar a EE.UU.?
Los ciudadanos cubanos que soliciten una visa B1 o B2 deben depositar una fianza de entre 5,000 y 15,000 dólares, según la nueva política migratoria de EE.UU. Esta fianza no garantiza la aprobación del visado y se reembolsará solo si se cumplen todas las condiciones del visado, incluida la salida del país dentro del período autorizado.
