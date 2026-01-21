Embajada de Estados Unidos alerta sobre negación de entrada y expulsiones de ciudadanos estadounidenses en Cuba

Vídeos relacionados:

La Embajada de Estados Unidos en La Habana alertó este martes que en las últimas semanas las autoridades cubanas han denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses a su llegada al país y, en algunos casos, les han ordenado abandonar el territorio de inmediato bajo amenaza de detención.

El comunicado recuerda que la Dirección de Inmigración del régimen cubano es la encargada de determinar quién puede entrar en Cuba, y advierte que la embajada no puede resolver cuestiones relacionadas con la entrada o la salida forzosa de ciudadanos desde la isla.

El mensaje recomienda a los ciudadanos estadounidenses leer la información disponible en Travel.State.Gov sobre advertencias de viaje, visados y requisitos de pasaporte antes de viajar a Cuba, y señala que deben obtener un visado válido para ingresar legalmente al país.

También aconseja no viajar con cigarrillos electrónicos, vaporizadores, drones, teléfonos satelitales, dispositivos GPS u otros artículos restringidos, y no portar más de 5,000 dólares estadounidenses o pesos cubanos sin declararlos en la aduana.

La embajada advierte que el incumplimiento de las leyes cubanas de inmigración y aduanas puede derivar en sanciones, confiscaciones o detenciones, y pide mantener la calma y cooperar con las autoridades en caso de ser detenidos.

El comunicado añade que los ciudadanos estadounidenses que sean arrestados o necesiten asistencia deben contactar a la Sección de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.