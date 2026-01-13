Mike Hammer se pronuncia sobre conversaciones entre EE.UU. y Cuba y deja advertencia al régimen

Ver más

En una contundente entrevista concedida al periodista Mario J. Pentón para Martí Noticias, el encargado de Negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, ofreció una visión clara de la postura de la administración Trump respecto a la situación cubana.

Con un lenguaje directo, el diplomático denunció la represión del régimen, criticó la narrativa oficial sobre el embargo, reiteró que la liberación de presos políticos es “innegociable” y advirtió que “la conducta de esa dictadura no se va a tolerar más”.

Conversaciones con La Habana: “Cuando Trump dice algo, lo dice y está bien claro”

Hammer también se refirió al reciente cruce de declaraciones entre los presidentes Donald Trump y Miguel Díaz-Canel respecto a conversaciones entre ambas administraciones.

No se trata de rumores, sino de una afirmación hecha públicamente por el presidente Trump, quien aseguró que hay negociaciones con el régimen cubano. Poco después, Díaz-Canel negó tajantemente que tales contactos hubieran ocurrido.

Ante este escenario, Hammer optó por no entrar en detalles, pero dejó claro de qué lado está su confianza: “Cuando el presidente Trump dice algo, lo dice y está bien claro”.

Con esa frase, respaldó la versión del presidente y dejó entrever que cualquier posible acercamiento estaría supeditado a las condiciones políticas definidas por la administración.

Lo más leído hoy:

“Estamos con el pueblo cubano, con el cubano de a pie”, subrayó el diplomático, y dejó claro que no habrá espacio para concesiones mientras no se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos en la isla.

Su mensaje, contundente y alineado con el liderazgo republicano, apunta a una política basada en principios más que en diálogos con la cúpula gobernante.

“La revolución no solo ha fracasado, también traicionó al pueblo”

Hammer, quien ha recorrido casi todas las provincias de la isla y ha mantenido contacto directo con ciudadanos en sus hogares, fue tajante al referirse a la situación interna.

Según explicó, su contacto con la realidad cubana ha evidenciado un amplio sentimiento de frustración entre la población: “La gente me cuenta que no solo la revolución ha fracasado, sino que los ha traicionado”.

En ese sentido, rechazó de forma categórica que la crisis económica y social que vive Cuba sea producto de las sanciones estadounidenses.

“No hay medicinas, no hay electricidad, no hay combustible, no se recoge la basura. Eso no es culpa de Estados Unidos. El pueblo lo sabe”, sentenció.

También calificó como “propaganda” la insistencia del régimen en culpar al embargo por el colapso de los servicios básicos.

“El pollo entra, la comida y la medicina no están sancionadas”, apuntó.

Hammer destacó además la desigualdad interna en la distribución de recursos, al señalar que mientras los hospitales carecen de suministros y las calles permanecen a oscuras, “los hoteles de lujo están encendidos y el resto de la ciudad está a oscuras”.

Para él, esto demuestra que “el problema es la política fallida de la cúpula” gobernante.

Presos políticos: “Esto no es un tema para negociar”

Uno de los ejes principales de la entrevista fue la situación de los más de mil presos políticos que, según organizaciones independientes, permanecen encarcelados en Cuba.

Hammer fue enfático: “Desde un principio la administración Trump ha dicho bien claro que esos presos políticos se tienen que liberar a todos. Esto no es un tema para negociar. Es o sí o sí”.

Se refirió directamente a los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) que aún permanecen encarcelados y denunció los abusos cometidos contra ellos.

“Están abusando de los derechos humanos del pueblo cubano, de gente inocente que sale a manifestarse porque la situación está muy mala”, destacó.

A su juicio, la presión internacional es vital: “La conducta de esa dictadura no se va a tolerar más”.

Inmigración, sanciones y represores en EE.UU.

El embajador también abordó el uso político de la emigración por parte del régimen cubano, así como la entrada a territorio estadounidense de funcionarios del aparato represivo.

En ese sentido, respaldó las recientes restricciones migratorias y el llamado travel ban implementado por la Casa Blanca.

“Cuba es un país patrocinador del terrorismo. Tiene a refugiados terroristas ahí que no los regresan”, explicó; y agregó a continuación que hay represores que entraron a EE.UU. mientras el pueblo sufre, y que eso "se está corrigiendo".

Hammer afirmó que, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, se están ejecutando deportaciones y que la embajada estadounidense va a seguir las leyes del país "y las órdenes ejecutivas del presidente”.

Además, adelantó que Washington trabaja en nuevas medidas para limitar los recursos que sostienen al aparato represivo cubano.

“Con esos recursos reprimen al pueblo. Eso no puede seguir”.

En particular, señaló que se están evaluando nuevas sanciones contra entidades controladas por los militares, como el conglomerado GAESA, y mencionó el tráfico de médicos en misiones extranjeras como una forma de “tráfico de personas”.

Llamado a la comunidad internacional y esperanza de cambio

En un mensaje dirigido a otros diplomáticos y gobiernos, Hammer los instó a salir de la burbuja oficialista: “Salgan de La Habana, escuchen al cubano de a pie y abran los ojos ante la realidad de la isla”.

Insistió en que el aislamiento del régimen no debe quedar en manos exclusivas de Estados Unidos y que hace falta mayor presión internacional, tanto desde América Latina como desde Europa.

Al cierre de la entrevista, el funcionario compartió su visión personal sobre el futuro cubano.

“Una Cuba libre es lo que yo veo”, afirmó con convicción, y remató con una promesa que sonó a advertencia y a esperanza a la vez: “Ese día se está aproximando”.

Un mensaje claro a La Habana

Mike Hammer, al frente de la misión diplomática en la capital cubana, no se limita a representar los intereses de Washington.

Su discurso se alinea con una estrategia de confrontación política y moral frente al régimen cubano, basada en el rechazo a cualquier concesión sin avances en derechos humanos y libertad.

Sus palabras no dejan lugar a dudas: “No se tolerarán más violaciones de derechos humanos”.