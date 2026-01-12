Sandro Castro baila el "peace forever" de Maduro frente a la Embajada de EE.UU.

Ver más

Sandro Castro, nieto de Fidel Castro y conocido por su constante presencia en redes sociales, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras publicar un video en el que se le ve bailando frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana al ritmo del "peace forever" de Nicolás Maduro.

En las imágenes, Sandro aparece vestido con ropa juvenil que incluye una gorra con el logo de Mercedes Benz, y sosteniendo una pequeña bandera de Venezuela en una de sus manos, mientras salta frente a la sede diplomática.

El video, editado con efectos visuales, reproduce la voz de Maduro diciendo "Yes, peace, peace forever", seguida de la frase "esto se llama lenguaje tarzaneao", tomada de algunos de los últimos discursos del dictador en los que solía ponerse a cantar y bailar cuando le pedía al gobierno de Estados Unidos que no atacara Venezuela.

La escena, grabada en un lugar de alto simbolismo político, fue interpretada por numerosos usuarios como una burla a provocación directa tanto hacia Estados Unidos como una burla al dictador chavista.

La elección de la consigna de Maduro, un líder señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos y por el colapso político y económico de Venezuela, refuerza el tono de chanza y desafío del mensaje.

"Así va a bailar cuando Trump vaya por sus abuelos", comentó un usuario en la publicación.

"Tú ve durmiendo con ropa, por si acaso", le sugirió otra.

"El último que bailó así se lo llevaron de vacaciones a New York, mijito", agregó otro.

"Ese remix se lo hicieron en forma de burla a Maduro y es lo que hace él, burlarse de Maduro y de Cuba, a él no le importa nada, sabe que es intocable dentro del país", afirmó un santiaguero.

El gesto ocurre apenas días después de la captura del exgobernante venezolano por fuerzas estadounidenses, un hecho que marcó un punto de quiebre en el tablero geopolítico regional y que ha dejado en extrema fragilidad al gobierno cubano.

No es la primera vez que el nieto de Fidel Castro utiliza sus redes para lanzar mensajes ambiguos y provocadores.

Al día siguiente de la detención de Maduro, publicó otro video en el que se presentaba como "el Vampirash, ajustando mi lente internacional", decía sentirse "unido al pueblo de Venezuela" y pedía que la libertad y la democracia fueran decididas por los propios ciudadanos.

En ese mismo mensaje exigió a Donald Trump un juicio justo para el exmandatario venezolano.

Sin embargo, cerró aquella grabación con una frase que generó desconcierto y suspicacia: "¿Qué hicieron con los 50 millones? El que tenga eso que me mande un mensajito oculto".

La referencia al dinero no pasó inadvertida, especialmente entre quienes siguen las versiones sobre la captura de Maduro y las recompensas ofrecidas, lo que dio pie a comentarios irónicos y mordaces por parte de los internautas.

Mientras activistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes en Cuba enfrentan multas, citaciones y cárcel por expresar opiniones críticas, Sandro Castro se mueve con una libertad que contrasta con la realidad del país.

Su apellido le permite un margen de impunidad que lo convierte en un personaje capaz de burlarse, provocar y exhibirse públicamente sin temor a consecuencias legales.

El nuevo video frente a la Embajada de EE.UU., con la bandera venezolana en mano y la consigna de Maduro de fondo, vuelve a subrayar esa distancia entre el privilegio de unos pocos y la precariedad de millones de cubanos que no pueden expresar abiertamente sus opiniones.

Al mismo tiempo, refuerza la imagen de un personaje que, entre la parodia y el exhibicionismo político, parece más interesado en provocar que en asumir una postura responsable frente a la crisis que sacude tanto a Cuba como a Venezuela.