Vídeos relacionados:

Ver más

Las autoridades sanitarias de Ciego de Ávila investigan un posible brote de hepatitis en varios municipios de la provincia, tras la detección de varios casos sospechosos.

El Dr. José Luis López González, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, informó al oficialista periódico Invasor que el sistema de Salud activó los protocolos epidemiológicos establecidos desde los primeros reportes, con el objetivo de identificar el tipo de hepatitis y su origen.

“Estamos trabajando en la caracterización precisa de estos eventos, tomando muestras y realizando los estudios de laboratorio correspondientes para determinar el tipo de hepatitis y su posible origen”, explicó López.

El reporte no precisa la cantidad de casos detectados ni los lugares donde se han registrado, pero el hecho de que haya sido divulgado por la prensa oficial sugiere que no se trata de episodios aislados.

Los equipos técnicos realizan investigaciones de campo en las zonas afectadas, analizando posibles factores de riesgo como fuentes de contaminación en el agua o los alimentos, mientras se intensifican las acciones de prevención y control.

Estas incluyen la desinfección de áreas de riesgo, el monitoreo de contactos cercanos a los casos sospechosos y la revisión de las condiciones higiénico-sanitarias en establecimientos públicos.

Lo más leído hoy:

Lo que el funcionario y el periódico oficialista no explican es que, en la actualidad, debido a la precariedad en el acceso al agua y la escasez de alimentos, la población muchas veces se ve obligada a saltarse las normas higiénicas.

Sin embargo, el epidemiólogo exhortó a la población a mantener estrictas medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua hervida o clorada y la correcta manipulación de los alimentos.

“La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir la propagación de cualquier enfermedad transmisible”, enfatizó el funcionario.

Las autoridades aseguran que continuarán con el seguimiento epidemiológico hasta esclarecer la situación y reiteraron que cualquier persona con síntomas como fiebre, ictericia, náuseas o dolor abdominal debe acudir de inmediato a su médico de familia.