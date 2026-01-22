Ver más

Un video compartido en TikTok por la usuaria @lauridany1 ha conmovido a miles de cubanos dentro y fuera de la isla. En él, una madre y padre que viven en Estados Unidos regresan a Cuba después de cuatro años para reencontrarse con su familia, un momento que, más allá de las imágenes, ha despertado una ola de empatía y nostalgia entre quienes viven la distancia como parte cotidiana de la emigración.

“Gracias a todos, un momento muy especial para todos los que nos ha tocado emigrar. Siempre añoramos un abrazo de nuestros hijos y familiares, ojalá todos puedan vivir este momento con el favor de Dios”, escribió la creadora del video, acompañando las imágenes que desataron una avalancha de comentarios cargados de emoción y fe.

Las respuestas de los usuarios hablan por sí solas. “Dios, qué lindo, me imagino lo que sienten esos padres al regresar y abrazar al pedazo de corazón que dejaron atrás”, comentó una mujer. “Quien más respiró profundo y aguantó el llanto”, escribió otra. “Solo los que emigramos y no pudimos volver por ese abrazo tan anhelado sabemos cómo quema el alma cada día”, añadió un usuario, mientras otra persona resumía el sentimiento colectivo: “Llevo cuatro años sin esos abrazos, y cómo duele esta distancia”.

El hilo de comentarios se llenó de testimonios parecidos. “Yo no los conozco, pero lloré como si fueran mi familia”, escribió una internauta. “Cuando me toque abrazar a mis hijos, voy a caer de rodillas”, confesó otra. “Qué difícil es que unos cuantos delincuentes comunistas nos separen de nuestras familias”, expresó un venezolano que se sintió identificado con la historia. Hubo también mensajes de esperanza: “Algún día volveré a abrazar a mi hija y mis nietos en el nombre poderoso de Jesús”.

El video se transformó en un pequeño símbolo de lo que sienten miles de emigrantes cubanos dispersos por el mundo: la mezcla de alegría, dolor y fe que acompaña cada regreso. En una plataforma donde la mayoría de los contenidos duran segundos, este minuto de abrazos logró algo poco común: detener el scroll y recordar lo esencial, que no hay distancia que apague el amor ni frontera que separe para siempre a una familia cubana.