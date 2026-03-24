Hasta 25 migrantes por semana: el nuevo pacto entre EE. UU. y Costa Rica

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Costa Rica firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitirá el traslado de migrantes extranjeros hacia su territorio, con una capacidad estimada de hasta 25 personas por semana, como parte de una estrategia conjunta para gestionar los flujos migratorios en la región.

Según informó la agencia EFE, el convenio, de carácter no vinculante, establece que el país centroamericano podrá aceptar o rechazar cada caso de manera independiente, garantizando que las decisiones se tomen bajo su legislación nacional.

El presidente Rodrigo Chaves explicó que se trata de un mecanismo voluntario de cooperación, en el que Costa Rica actúa como aliado de Estados Unidos en temas clave del hemisferio, manteniendo el compromiso con el respeto a los derechos humanos.

Una vez en territorio costarricense, los migrantes recibirán un estatus legal temporal mientras se define su situación, con protección frente a posibles retornos a países donde puedan enfrentar riesgos.

El acuerdo contempla además que Estados Unidos asumirá el apoyo financiero necesario, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones brindará asistencia en alojamiento y alimentación.

La medida forma parte de una estrategia más amplia de Washington para gestionar la migración irregular en la región, en coordinación con países aliados de Centroamérica.