Hasta 25 migrantes por semana: el nuevo pacto entre EE. UU. y Costa Rica

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Costa Rica firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitirá el traslado de migrantes extranjeros hacia su territorio, con una capacidad estimada de hasta 25 personas por semana, como parte de una estrategia conjunta para gestionar los flujos migratorios en la región.
Según informó la agencia EFE, el convenio, de carácter no vinculante, establece que el país centroamericano podrá aceptar o rechazar cada caso de manera independiente, garantizando que las decisiones se tomen bajo su legislación nacional.
El presidente Rodrigo Chaves explicó que se trata de un mecanismo voluntario de cooperación, en el que Costa Rica actúa como aliado de Estados Unidos en temas clave del hemisferio, manteniendo el compromiso con el respeto a los derechos humanos.
Una vez en territorio costarricense, los migrantes recibirán un estatus legal temporal mientras se define su situación, con protección frente a posibles retornos a países donde puedan enfrentar riesgos.
El acuerdo contempla además que Estados Unidos asumirá el apoyo financiero necesario, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones brindará asistencia en alojamiento y alimentación.
La medida forma parte de una estrategia más amplia de Washington para gestionar la migración irregular en la región, en coordinación con países aliados de Centroamérica.
Preguntas frecuentes sobre el acuerdo migratorio entre EE. UU. y Costa Rica
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¿En qué consiste el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica?
El acuerdo permite el traslado de hasta 25 migrantes extranjeros por semana a Costa Rica, como parte de una estrategia conjunta para gestionar los flujos migratorios en la región. Costa Rica podrá aceptar o rechazar cada caso de manera independiente, bajo su legislación nacional.
¿Qué estatus tendrán los migrantes en Costa Rica bajo este acuerdo?
Una vez en Costa Rica, los migrantes recibirán un estatus legal temporal mientras se define su situación, con protección frente a posibles retornos a países donde puedan enfrentar riesgos.
¿Qué papel juega Estados Unidos en el apoyo a Costa Rica en este convenio migratorio?
Estados Unidos asumirá el apoyo financiero necesario para la implementación del acuerdo. Además, la Organización Internacional para las Migraciones brindará asistencia en alojamiento y alimentación para los migrantes.
¿Cómo se enmarca este acuerdo en la política migratoria de Estados Unidos?
El acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de Washington para gestionar la migración irregular en la región, en coordinación con países aliados de Centroamérica. Este enfoque refleja la política de seguridad hemisférica liderada por Estados Unidos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.