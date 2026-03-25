Alcaldesa de Miami-Dade: “Libertad para Cuba”

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó su respaldo al pueblo cubano y llamó a la libertad de la isla en un mensaje difundido en redes sociales.

Según declaró en un video publicado en su perfil de X, la funcionaria afirmó que Miami es la capital de la diáspora cubana y subrayó el vínculo histórico de la comunidad con la lucha por la libertad, marcada por décadas de separación y represión.

Levine Cava advirtió sobre posibles escenarios de continuidad en el poder dentro de Cuba y manifestó preocupación por reportes de negociaciones que involucrarían a figuras vinculadas a la familia Castro. En ese sentido, señaló que un relevo dentro de la misma estructura no representaría un cambio real.

“Swapping one Castro dynasty figure for another is not transition, it is continuation”, expresó, al rechazar cualquier intento de mantener el control político bajo nuevas figuras asociadas al mismo sistema.

La alcaldesa insistió en que la verdadera justicia en Cuba llegará cuando no existan presos por motivos políticos, las familias puedan vivir con dignidad y se garantice el acceso a alimentos y electricidad sin apagones prolongados.

Asimismo, destacó que el cambio debe venir acompañado de libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la participación ciudadana en el futuro del país.

“Miami-Dade stands with the people of Cuba, not their oppressors. Libertad para Cuba”, concluyó en su mensaje.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión internacional y de expectativas sobre posibles cambios en la isla, mientras el exilio cubano mantiene activa su demanda por transformaciones políticas.