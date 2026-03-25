Alcaldesa de Miami-Dade: “Libertad para Cuba”

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó su respaldo al pueblo cubano y llamó a la libertad de la isla en un mensaje difundido en redes sociales.
Según declaró en un video publicado en su perfil de X, la funcionaria afirmó que Miami es la capital de la diáspora cubana y subrayó el vínculo histórico de la comunidad con la lucha por la libertad, marcada por décadas de separación y represión.
Levine Cava advirtió sobre posibles escenarios de continuidad en el poder dentro de Cuba y manifestó preocupación por reportes de negociaciones que involucrarían a figuras vinculadas a la familia Castro. En ese sentido, señaló que un relevo dentro de la misma estructura no representaría un cambio real.
“Swapping one Castro dynasty figure for another is not transition, it is continuation”, expresó, al rechazar cualquier intento de mantener el control político bajo nuevas figuras asociadas al mismo sistema.
La alcaldesa insistió en que la verdadera justicia en Cuba llegará cuando no existan presos por motivos políticos, las familias puedan vivir con dignidad y se garantice el acceso a alimentos y electricidad sin apagones prolongados.
Asimismo, destacó que el cambio debe venir acompañado de libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y la participación ciudadana en el futuro del país.
“Miami-Dade stands with the people of Cuba, not their oppressors. Libertad para Cuba”, concluyó en su mensaje.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión internacional y de expectativas sobre posibles cambios en la isla, mientras el exilio cubano mantiene activa su demanda por transformaciones políticas.
Preguntas frecuentes sobre la postura de Miami-Dade hacia Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué postura ha adoptado la alcaldesa de Miami-Dade respecto a la situación en Cuba?
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha expresado su respaldo al pueblo cubano y ha llamado a la libertad de la isla. En su mensaje en redes sociales, subrayó la importancia de un cambio real que incluya libertades fundamentales y la eliminación de los presos políticos en Cuba.
¿Por qué la alcaldesa de Miami-Dade se opone a una transición dentro de la misma estructura política en Cuba?
La alcaldesa Levine Cava advirtió que un relevo dentro de la misma estructura política en Cuba no representaría un cambio real, ya que sostiene que intercambiar una figura de la dinastía Castro por otra no es una transición, sino una continuación del régimen actual.
¿Qué acciones ha tomado el condado de Miami-Dade respecto a Cuba?
El condado de Miami-Dade ha adoptado medidas para aumentar la presión sobre el régimen cubano, incluyendo solicitudes para cortar vínculos comerciales con Cuba y exigir la aplicación estricta de sanciones. Además, han expresado que cualquier acercamiento debe estar condicionado a cambios políticos genuinos en la isla.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.