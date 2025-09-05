Miami-Dade aprueba aumento en la tarifa de recogida de basura: Estos serán los costos

Vídeos relacionados:

El condado de Miami-Dade aprobó un aumento en la tarifa de recolección de basura que, aunque leve, se suma a la carga económica de los residentes en un momento en que el gobierno local enfrenta un agujero presupuestario de 400 millones de dólares.

El alza equivale a 4 o 5 dólares adicionales por año, pero se inserta en un debate más amplio sobre la sostenibilidad de los servicios públicos y el costo que pagan los contribuyentes por sostenerlos.

Según reporta Telemundo 51, el miércoles, la Comisión del condado discutió la propuesta de la administración de aplicar un incremento del 3 %, que finalmente se redujo a 0.7%, una cifra menor, pero igualmente significativa para familias que han visto aumentos acumulados en los últimos cinco años.

"Ese es el problema", reconoció la presidenta del Comité de Asignación de Fondos, quien explicó que el departamento de saneamiento "por muchos años no estaba cobrando lo suficiente", y que ahora se intenta corregir esa brecha renegociando contratos para reducir gastos.

La alcaldesa Daniella Levine Cava defendió la medida señalando que el presupuesto es "justo y balanceado", y que garantiza la continuidad de los servicios esenciales.

Según detalló, desde julio se han encontrado 67 millones de dólares adicionales, aunque advirtió que el desafío sigue siendo grande y que aún hay mucho por discutir antes de aprobar el presupuesto final en una segunda votación.

Una tormenta fiscal sin precedentes

El aumento se produce en medio de la peor crisis financiera del condado desde la recesión de 2008.

Levine Cava explicó que el déficit responde a una "tormenta perfecta de desafíos": la creación de cinco nuevas oficinas constitucionales impuesta por una enmienda estatal, la reducción de ingresos estatales y federales, y decisiones locales como recortes de impuestos, subsidios millonarios para la Copa Mundial de 2026 y el uso previo de fondos de emergencia para congelar tarifas.

En este contexto, la alcaldesa propuso un plan de austeridad que incluye despidos, congelación salarial, recortes en departamentos entre 10 % y 35 %, aumento de 50 centavos en el transporte público, cierre de centros comunitarios y reducción de servicios en parques.

La eliminación de la Oficina de Nuevos Estadounidenses y la Oficina de Seguridad Vecinal también forman parte de los ajustes.

Reacciones y debate político

El presupuesto de 12,900 millones de dólares ha dividido a los comisionados.

Mientras algunos, como Juan Carlos Bermúdez, piden priorizar servicios esenciales como salud, seguridad y medioambiente, otros, como Roberto González, califican a Levine Cava de "liberal gastadora" y exigen rehacer el presupuesto "línea por línea".

Aun con el incremento limitado en la tarifa de basura, el temor es que se avecinen nuevos recortes si no se logra un consenso. "No sabemos dónde más recortar. Tendríamos que eliminar parques por completo o recortar rutas de autobús. Es una situación bastante grave", admitió la alcaldesa.

Una presión constante sobre los residentes

Para muchos residentes, el problema no es solo el alza de este año, sino la acumulación de incrementos en servicios básicos, desde el transporte hasta la basura, mientras los salarios permanecen estancados y los costos de vida en el sur de la Florida continúan disparados.

El aumento de la tarifa de recolección de basura puede parecer menor en cifras absolutas, pero en un condado donde miles de familias ya luchan por cubrir alquileres, comida y transporte, cada dólar cuenta.

Y el dilema persiste: sostener los servicios públicos sin quebrar el presupuesto, o seguir trasladando la factura a quienes menos margen tienen para pagarla.

