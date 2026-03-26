Marco Rubio: “A quienes me interesa hacer felices es a los estadounidenses. Trabajo para ellos”

Jueves, 26 Marzo, 2026 - 18:55

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos Foto © X/@StateDept

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su prioridad es el pueblo estadounidense y no otros países, al defender una política exterior centrada en los intereses nacionales.

Durante declaraciones recientes a la prensa, publicadas por el Departamento de Estado en su perfil de X, Rubio dejó claro que no busca agradar a gobiernos extranjeros.

“No estoy aquí para hacerlos felices. Las personas que me interesa hacer felices son los estadounidenses. Trabajo para ellos”, expresó.

El funcionario subrayó que su rol es representar a Estados Unidos en el escenario internacional, aunque mantenga relaciones de trabajo con otros países.

“Estoy aquí en nombre de Estados Unidos. Me llevo bien con todos a nivel personal, pero trabajo para mi país”, afirmó.

Rubio también se refirió al papel de Washington en conflictos internacionales, señalando que Estados Unidos ha asumido una carga significativa, especialmente en la guerra en Ucrania, en comparación con otros países.

Además, cuestionó la respuesta internacional ante amenazas como las de Irán al comercio global, al considerar que otros actores deberían actuar con mayor firmeza en defensa del derecho internacional.

"No se trata de ayuda para nosotros. Como dije, muy poca de nuestra energía proviene del estrecho de Ormuz. Es el mundo el que tiene un gran interés en eso. Y por eso deben dar un paso al frente y ocuparse", subrayó. 

Las declaraciones refuerzan una línea de política exterior que prioriza los intereses estadounidenses en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y conflictos abiertos.

Preguntas frecuentes sobre la política exterior de Marco Rubio y Estados Unidos

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¿Cuál es la prioridad de Marco Rubio como Secretario de Estado de EE. UU.?

La prioridad de Marco Rubio es el pueblo estadounidense. Rubio ha enfatizado que su enfoque está en representar y proteger los intereses nacionales de Estados Unidos, sin buscar agradar a gobiernos extranjeros.

¿Cómo aborda Estados Unidos las amenazas internacionales según Rubio?

Rubio defiende una política preventiva y defensiva. Ha sostenido que las acciones militares, como la operación contra Irán, son necesarias para prevenir amenazas inminentes y proteger la seguridad de Estados Unidos.

¿Cuál es la posición de Marco Rubio sobre el régimen de Maduro en Venezuela?

Rubio considera al régimen de Maduro ilegítimo. Ha acusado al gobierno venezolano de colaborar con grupos narcoterroristas y ha apoyado medidas para cortar los flujos financieros que lo sostienen.

¿Qué estrategia sigue Marco Rubio en relación con Europa?

Rubio promueve la unidad transatlántica. Ha hecho un llamado a revitalizar la alianza entre Estados Unidos y Europa, destacando la importancia de una cooperación sólida frente a un nuevo orden geopolítico.

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