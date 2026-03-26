Marco Rubio: “A quienes me interesa hacer felices es a los estadounidenses. Trabajo para ellos”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su prioridad es el pueblo estadounidense y no otros países, al defender una política exterior centrada en los intereses nacionales.

Durante declaraciones recientes a la prensa, publicadas por el Departamento de Estado en su perfil de X, Rubio dejó claro que no busca agradar a gobiernos extranjeros.

“No estoy aquí para hacerlos felices. Las personas que me interesa hacer felices son los estadounidenses. Trabajo para ellos”, expresó.

El funcionario subrayó que su rol es representar a Estados Unidos en el escenario internacional, aunque mantenga relaciones de trabajo con otros países.

“Estoy aquí en nombre de Estados Unidos. Me llevo bien con todos a nivel personal, pero trabajo para mi país”, afirmó.

Rubio también se refirió al papel de Washington en conflictos internacionales, señalando que Estados Unidos ha asumido una carga significativa, especialmente en la guerra en Ucrania, en comparación con otros países.

Además, cuestionó la respuesta internacional ante amenazas como las de Irán al comercio global, al considerar que otros actores deberían actuar con mayor firmeza en defensa del derecho internacional.

"No se trata de ayuda para nosotros. Como dije, muy poca de nuestra energía proviene del estrecho de Ormuz. Es el mundo el que tiene un gran interés en eso. Y por eso deben dar un paso al frente y ocuparse", subrayó.

Las declaraciones refuerzan una línea de política exterior que prioriza los intereses estadounidenses en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y conflictos abiertos.