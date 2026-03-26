Silvio Rodríguez sobre la represión el 11J: "Las fuerzas del orden debían garantizar la seguridad de los manifestantes"

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El cantautor cubano Silvio Rodríguez afirmó en una entrevista al diario español El País que durante las protestas del 11 de julio de 2021 "las fuerzas del orden lo que debían era garantizar la seguridad de los que se manifestaban", eludiendo así cualquier cuestionamiento al uso de la fuerza usada por policías y agentes de la Seguridad del Estado contra la población civil.

La declaración contrasta con la represión documentada de aquellas jornadas, luego de que el gobernante Miguel Díaz-Canel ordenara en televisión "a la calle los revolucionarios".

Se ha confirmado que al menos una persona -Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años- fue asesinada en el barrio La Güinera de La Habana. Además, cerca de 1,500 personas fueron detenidas y más de 700 procesadas con sentencias de hasta 25 años de prisión.

Rodríguez tiene antecedentes de posturas ambiguas frente a la represión del 11J: en julio de 2021 pidió amnistía para los presos "no violentos".

En marzo de 2022 expresó desacuerdo con las duras sentencias impuestas a los manifestantes. "Que yo sepa no mataron a nadie. ¿Condenas de 15, 20 y 30 años por desórdenes públicos? No me parece justo", escribió entonces.

La entrevista de esta semana, realizada en los estudios Ojalá, en La Habana, es la primera ocasión en que Rodríguez aborda su postura sobre el 11J, el polémico episodio del fusil AKM y la crisis actual de Cuba.

El cantautor, de 79 años, reconoció errores estructurales del modelo económico: "Hay asuntos económicos que desde hace 30 años debimos habernos planteado de otra forma", y calificó el socialismo clásico de "muy idealista".

Sobre las protestas que sacuden Cuba desde el 6 de marzo, derivadas de los apagones de hasta 20 horas diarias tras el colapso de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la escasez de alimentos y una inflación desbocada, Rodríguez fue directo: "Es normal, la gente la está pasando muy mal. Hay una inflación tremenda, los viejos como yo, con ahorros de toda una vida, a veces no pueden ni comprar un cartón de huevos".

La entrevista llega días después del polémico acto del 20 de marzo, en el que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias le entregó una réplica de fusil AKM con presencia de Díaz-Canel, en respuesta a una nota que Rodríguez publicó en su blog Segunda Cita: "Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio".

El gesto fue una reacción a las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio sobre posibles acciones contra Cuba.

Rodríguez aclaró en la entrevista que el arma recibida es "una imitación muy bien hecha", aunque precisó que le entregaron un documento para acceder a un arma real en caso de invasión.

Su pedido del arma generó amplio rechazo entre cubanos y opositores.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, lo llamó "cobarde" e "hipócrita", y la artista Gessliam Suárez lo tildó de "traidor" y "bufón anciano" utilizado para propaganda del régimen.

Sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense, Rodríguez no la descartó: "Lo veo posible. Ojalá no sea cercano e incluso imposible, pero es posible".

Y sobre quienes apoyan esa opción, fue tajante: "No te voy a decir lo que pienso de quienes quieren que a su propio país lo bombardeen y lo invadan".