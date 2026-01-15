"Sáquenme de aquí": Axere irrumpe en las redes con una canción sobre vivir Otro año en Cuba

El joven músico cubano Axere está calentando las redes sociales con su nuevo tema “Otro año en Cuba”, una canción que se ha convertido en el grito desesperado de miles de jóvenes que sueñan con emigrar.
Estrenada el 31 de diciembre de 2025, la canción acumula más de 38.000 visualizaciones en YouTube y ya tiene varios videos virales en Instagram.
Axere, junto al productor Drumglass, logra capturar con ironía, crudeza y ritmo, el cansancio generacional ante la crisis interminable de la isla.
“Sáquenme de aquí”
El tema mezcla rabia y ternura en frases que retratan con humor negro la realidad cotidiana.
“Como va mi cuenta, voy a apagar el Morro en el 2050” o “Lo aguanto todo, pero no soportaría que mi mejor amigo se tome la Coca-Cola del olvido”, son algunas de las líneas memorables.
La canción tiene palabras fuertes, pero ese lenguaje conecta con la frustración de una juventud que siente escapar el tiempo sin concretar sus anhelos, bajo la presión de una sociedad que los obliga a buscar la realización personal fuera del país.
En el video, dirigido por @neztor_poveda, una familia celebra el fin de año en una azotea habanera. Comparten lo poco que tienen con alegría, pero a medianoche, tras el brindis y los besos, todos salen con sus maletas a dar la vuelta a la manzana, una tradición que es el símbolo del deseo de marcharse de Cuba.
Crónica de un país agotado
Entre referencias a los apagones, al precio del dólar en El Toque, la falta de transporte, los problemas de vivienda y las medidas restrictivas de Donald Trump, Axere muestra la sensación de parálisis general que hay en el país, donde quienes no pueden emigrar solo tienen la opción de resistir, de "aguantarlo todo".
El joven músico logra lo que muchos discursos políticos no alcanzan. Describe la desesperanza, pero lo hace sin perder la chispa cubana y salvando el lado humano, ese ser que habita en cada cubano y en medio de tanto desastre se niega a renunciar a crear y vivir algún día lo mejor de este país.
“Otro año en Cuba” es una canción incómoda y necesaria, una mezcla de protesta, desahogo y poesía callejera que podría terminar censurada en los medios oficiales. En las redes, donde los jóvenes mandan, cada vez más usuarios escuchan el grito: “¡Sáquenme de aquí repinga!”.
Preguntas frecuentes sobre la canción "Otro año en Cuba" de Axere
¿Cuál es el mensaje principal de la canción "Otro año en Cuba" de Axere?
La canción "Otro año en Cuba" refleja la frustración y desesperanza de los jóvenes cubanos que desean emigrar debido a la crisis económica y social en la isla. A través de un tono irónico y directo, Axere expresa el cansancio de una generación que siente que su tiempo se agota mientras el país permanece estancado.
¿Cómo ha sido la recepción de la canción en redes sociales?
Desde su estreno, la canción ha acumulado más de 38.000 visualizaciones en YouTube y ha generado varios videos virales en Instagram. La canción ha resonado con muchos jóvenes cubanos, convirtiéndose en una voz de protesta en redes sociales, donde la juventud expresa su descontento y deseo de cambio.
¿Por qué la canción "Otro año en Cuba" podría ser censurada en los medios oficiales?
La canción aborda de manera crítica temas sensibles para el régimen cubano, como la crisis económica, los apagones y la falta de oportunidades, lo que podría llevar a su censura en los medios oficiales de la isla. Sin embargo, en redes sociales, la canción sigue ganando popularidad y apoyo entre los jóvenes.
¿Qué simboliza el video de la canción "Otro año en Cuba"?
El video, dirigido por @neztor_poveda, muestra a una familia celebrando el fin de año en una azotea habanera, y a medianoche salen con sus maletas a dar la vuelta a la manzana. Esta escena simboliza el deseo generalizado de los cubanos de abandonar la isla en busca de mejores oportunidades en el extranjero.
