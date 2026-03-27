Ferrer se burla de la defensa antiaérea y antimisiles del régimen: "Ahora sí estoy preocupado"

El líder opositor se burló nuevamente del discurso militar del régimen cubano, esta vez centrado en las supuestas capacidades de defensa antiaérea y antimisiles.
En una publicación en X, escribió: “Ahora sí estoy preocupado. Las defensas antiaéreas y antimisiles, y los comandos especiales del régimen castrocomunista están listos para derrotar al ejército de Estados Unidos. Muy preocupante lo que van a ver”.
El mensaje acompañó un video en el que ironiza sobre el poderío militar del régimen. “Muy preocupante, muy pero que muy preocupante lo que acabo de ver, las defensas antiaéreas, y también contra misiles, del régimen castrocomunista, sin dudas, meten miedo”, dice al inicio.
A lo largo del video, exagera deliberadamente esas capacidades: “Son de novena generación, aptas para derribar cualquier avión y para interceptar cualquier misil”.
También menciona armamento estadounidense: “No importa si es un superbombardero B-2, si es un F-35, un caza F-35, no importa si es un tomahawk, no importa si son los misiles HIMARS, no importa”.
En el mismo tono, añade: “Están preparados los Castros y Canel, están preparados para pelear, para pelear a lo grande, esto me tiene muy muy pero que muy preocupado”.
Sobre las supuestas fuerzas especiales, afirma: “Y también tienen dos comandos élite, dos comandos élite, mejores que los Delta Force, son increíbles, mejor que los rangers, que los boinas verdes”.
El video concluye con varias imágenes que refuerzan el tono satírico. En una de ellas aparece un hombre junto a una estructura improvisada, acompañada del texto “Defensa antiaérea de la tiranía castrocomunista”. También se muestran capturas del cantautor Silvio Rodríguez sosteniendo un fusil, con el rótulo “Silvio Rodríguez Jefe del Comando: Los Hipócritas”, y de una mujer armada identificada como “Jefa del Comando: Los Comilones”. Otra imagen muestra a Miguel Díaz-Canel con la etiqueta “El ‘Sin Casa’”.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que el oficialismo cubano ha insistido en la preparación militar ante una posible agresión externa. El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó recientemente que el ejército cubano “siempre está preparado y, de hecho, se está preparando estos días para la posibilidad de agresión militar”, mientras que Miguel Díaz-Canel ha asegurado que “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.
Ferrer ya había reaccionado a este tipo de mensajes tras la aparición pública de Silvio Rodríguez con un fusil entregado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, episodio en el que cuestionó la escena y el mensaje asociado y advirtió: “La guerra es una cosa muy seria. No me echen a bonche las guerras, no las cojan para relajo. Hablen un poco más serio, compórtense”.
Preguntas Frecuentes sobre la Defensa Militar en Cuba y las Críticas al Régimen
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué José Daniel Ferrer critica la capacidad militar del régimen cubano?
José Daniel Ferrer critica la capacidad militar del régimen cubano por considerarla obsoleta y más un espectáculo de propaganda que una preparación bélica real. En su video, Ferrer ironiza sobre las supuestas defensas antiaéreas y antimisiles del régimen, calificándolas como ineficaces frente a un eventual enfrentamiento militar serio.
¿Cuáles son las críticas más comunes del pueblo cubano hacia los ejercicios militares del régimen?
Las críticas más comunes del pueblo cubano hacia los ejercicios militares del régimen se centran en la obsolescencia del armamento y la desconexión de la realidad. Muchos ciudadanos se burlan de las maniobras con equipos antiguos y cuestionan el gasto de recursos en estas actividades mientras enfrentan escasez y apagones.
¿Qué papel juega la propaganda en las maniobras militares cubanas?
La propaganda juega un papel central en las maniobras militares cubanas, ya que el régimen utiliza estos eventos para proyectar una imagen de fortaleza y cohesión nacional. Sin embargo, las imágenes de armamento obsoleto y la burla generalizada en redes sociales sugieren que el objetivo principal es más político que militar.
¿Cómo reacciona el pueblo cubano ante las publicaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias?
El pueblo cubano reacciona mayoritariamente con burla y escepticismo ante las publicaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los ciudadanos critican la desconexión del régimen con la realidad económica del país y cuestionan la efectividad de las estrategias militares presentadas.
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