Ferrer se burla de la defensa antiaérea y antimisiles del régimen: "Ahora sí estoy preocupado"

El líder opositor se burló nuevamente del discurso militar del régimen cubano, esta vez centrado en las supuestas capacidades de defensa antiaérea y antimisiles.

En una publicación en X, escribió: “Ahora sí estoy preocupado. Las defensas antiaéreas y antimisiles, y los comandos especiales del régimen castrocomunista están listos para derrotar al ejército de Estados Unidos. Muy preocupante lo que van a ver”.

X / José Daniel Ferrer

El mensaje acompañó un video en el que ironiza sobre el poderío militar del régimen. “Muy preocupante, muy pero que muy preocupante lo que acabo de ver, las defensas antiaéreas, y también contra misiles, del régimen castrocomunista, sin dudas, meten miedo”, dice al inicio.

A lo largo del video, exagera deliberadamente esas capacidades: “Son de novena generación, aptas para derribar cualquier avión y para interceptar cualquier misil”.

También menciona armamento estadounidense: “No importa si es un superbombardero B-2, si es un F-35, un caza F-35, no importa si es un tomahawk, no importa si son los misiles HIMARS, no importa”.

En el mismo tono, añade: “Están preparados los Castros y Canel, están preparados para pelear, para pelear a lo grande, esto me tiene muy muy pero que muy preocupado”.

Sobre las supuestas fuerzas especiales, afirma: “Y también tienen dos comandos élite, dos comandos élite, mejores que los Delta Force, son increíbles, mejor que los rangers, que los boinas verdes”.

El video concluye con varias imágenes que refuerzan el tono satírico. En una de ellas aparece un hombre junto a una estructura improvisada, acompañada del texto “Defensa antiaérea de la tiranía castrocomunista”. También se muestran capturas del cantautor Silvio Rodríguez sosteniendo un fusil, con el rótulo “Silvio Rodríguez Jefe del Comando: Los Hipócritas”, y de una mujer armada identificada como “Jefa del Comando: Los Comilones”. Otra imagen muestra a Miguel Díaz-Canel con la etiqueta “El ‘Sin Casa’”.

X / José Daniel Ferrer

Las declaraciones se producen en un contexto en el que el oficialismo cubano ha insistido en la preparación militar ante una posible agresión externa. El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío afirmó recientemente que el ejército cubano “siempre está preparado y, de hecho, se está preparando estos días para la posibilidad de agresión militar”, mientras que Miguel Díaz-Canel ha asegurado que “cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

Ferrer ya había reaccionado a este tipo de mensajes tras la aparición pública de Silvio Rodríguez con un fusil entregado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, episodio en el que cuestionó la escena y el mensaje asociado y advirtió: “La guerra es una cosa muy seria. No me echen a bonche las guerras, no las cojan para relajo. Hablen un poco más serio, compórtense”.