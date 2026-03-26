Díaz-Canel abraza a la Seguridad del Estado y admite: “Les debemos tanto”

Díaz-Canel resalta importancia de los órganos represivos de la Seguridad del Estado

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Miguel Díaz-Canel expresó públicamente su respaldo a los órganos represivos de la Seguridad del Estado en Cuba y agradeció la labor de sus integrantes, a quienes atribuyó un papel clave en la defensa del sistema político.

El mensaje fue publicado en su cuenta en la red social X, donde el gobernante elogió a los llamados Órganos de la Seguridad del Estado y reconoció su trabajo dentro del aparato del régimen.

“Abrazo a nuestros bravos combatientes de los Órganos de la Seguridad del Estado, a los que debemos tanto, por su defensa de la Patria, casi siempre anónima y riesgosa”, escribió.

Díaz-Canel también extendió su reconocimiento a fundadores, jefes, oficiales y demás integrantes de estas estructuras, a quienes calificó como protagonistas de “misiones heroicas” que forman parte de la historia oficial de la Revolución.

En paralelo, el perfil oficial del Ministerio del Interior (MININT) en Facebook difundió un mensaje de homenaje firmado por el vocero Henry Omar Pérez Yera, en el que se exaltó el papel de estos órganos como “un sólido escudo” frente a supuestas amenazas contra el régimen.

El texto asegura que la Seguridad del Estado ha enfrentado “más de 600 atentados” contra Fidel Castro y la presenta como garante de la “soberanía nacional”, además de reivindicar a sus miembros como “héroes anónimos” que actúan en silencio.

También recoge una cita de Raúl Castro en la que se subraya la “indispensable” presencia de estos órganos ante lo que el discurso oficial describe como amenazas externas.

Ambos mensajes refuerzan la propaganda del régimen que presenta a la Seguridad del Estado como pilar fundamental del sistema, en medio de denuncias de organismos internacionales y activistas por su papel en la vigilancia, represión y control de la disidencia en la isla.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente descontento social en Cuba, marcado por la crisis económica, los apagones y las restricciones a las libertades civiles.