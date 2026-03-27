Lis Cuesta lo vuelve a hacer: Elude la realidad cubana y habla de la dictadura en Argentina

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Lis Cuesta Peraza, esposa del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, publicó este miércoles en su cuenta de X el mensaje '¡Presentes, ahora y siempre!' junto a una imagen del pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo, en conmemoración del 50° aniversario del golpe cívico-militar en Argentina.

Sin embargo, la publicación desató una avalancha de críticas que la acusan de doble moral e hipocresía por evitar mencionar los presos políticos de la dictadura en Cuba.

El post, enmarcado en la campaña 'Florecerán Pañuelos', recuerda a Azucena Villaflor de De Vicenti —fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, secuestrada y desaparecida el 10 de diciembre de 1977 desde su casa en La Boca, y cuyo cuerpo fue identificado recién en 2005—.

La imagen publicada por Lis Cuesta incluía el texto '30 MIL COMPAÑEROS PRESENTES ¡AHORA Y SIEMPRE! 1976 • 24 DE MARZO • 2026', en referencia a las aproximadamente 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura argentina del llamado Proceso de Reorganización Nacional, liderada por Videla, Massera y Agosti.

El post acumuló 700 visualizaciones, 32 likes y 17 comentarios, la mayoría de rechazo.

Los usuarios señalaron la contradicción de que la primera dama cubana rinda homenaje a víctimas de una dictadura extranjera mientras guarda silencio sobre la represión que ejerce el régimen del que forma parte.

Entre los comentarios más duros, un usuario escribió: "En serio??? Argentina??? Y donde dejas a Cuba??? Hay que ser descarada!!!"

Otro señaló directamente: "Lis y no vas a denunciar el genocidio de la dictadura cubana contra su pueblo? Te das cuenta que lo tuyo es falsedad".

Publicación de Lis Cuesta en X

Las críticas apuntan a la situación que vive la isla, donde la ONU advirtió una crisis humanitaria en Cuba que requiere 94 millones de dólares para ser atendida.

Este episodio se suma a una larga lista de publicaciones de Lis Cuesta que han generado polémica. En marzo de 2026, calificó de 'muy triste' la crisis sanitaria cubana, y el 8 de marzo felicitó a las mujeres cubanas reconociendo los 'malos tiempos' que atraviesa el país, sin ofrecer soluciones concretas desde su posición privilegiada.

En noviembre de 2025, llovieron críticas sobre Lis Cuesta por hablar de derechos infantiles en medio de la crisis que azota a la isla, y ese mismo mes confesó que las cosas van mal y buscó refugio en Fidel Castro.

Su imagen pública también ha sido cuestionada por su look de lujo en actos oficiales mientras la población cubana enfrenta escasez de alimentos, medicamentos y electricidad.