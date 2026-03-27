"La vida está muy dura": Díaz-Canel reconoce el malestar en Cuba, pero culpa al embargo y a la "manipulación" mediática

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El gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció el profundo malestar del pueblo cubano ante la crisis energética y económica, pero atribuyó la responsabilidad casi exclusivamente al embargo estadounidense y a lo que calificó como "intoxicación mediática" internacional, eludiendo cualquier autocrítica sobre su gestión.

"La vida está muy dura", dijo en una entrevista publicada por el diario Medio mexicano La Jornada, afín al régimen castrista.

Díaz-Canel afirmó que Cuba lleva "casi cuatro meses sin recibir una gota de combustible" y que el país produce solo el 40 % del crudo que necesita.

"Hay lugares en los que hemos tenido momentos de 30 y más de 40 horas de apagón. Hoy la gente se ve limitada en cómo moverse y cómo transportarse por la falta de combustible", detalló.

"En medio de esa situación, de esa complejidad, existe insatisfacción. Nadie puede estar feliz viviendo todo eso", admitió.

Describió cuatro líneas de acción ante la crisis: transición hacia energías renovables, incremento de la producción nacional de crudo, alianzas de cooperación energética con países aliados, y denuncia del embargo en organismos internacionales.

"El acto más fallido de los gobiernos de Estados Unidos en estos 67 años de revolución es no haber podido apoderarse de Cuba. Eso provoca ira", declaró al diario mexicano.

A pesar de la gravedad de la situación, el mandatario descartó reformas estructurales de fondo. Defendió un "proceso de actualización de nuestro modelo económico y social con peculiaridades cubanas", manteniendo la dirección del Partido Comunista y lo que denominó un "Estado fuerte".

El dirigente se refirió a lo que denomina "intoxicación mediática" internacional, a la que achaca las recientes protestas populares ocurridas en varias ciudades.

"Existe la intoxicación mediática que acompaña a este bloqueo y trata de capitalizar lo que pueden ser manifestaciones de protesta contra el gobierno. (...) Hay otros que, por esas mismas manipulaciones, porque corre dinero, se expresan de manera vandálica. Y eso tiene que ver con otras cosas", dijo.

La entrevista forma parte de una ofensiva comunicacional del régimen dirigida a audiencias de izquierda en América Latina y Europa.

En ese marco, Díaz-Canel agradeció efusivamente el apoyo de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha enviado cinco barcos con ayuda humanitaria desde el puerto de Progreso.

Las declaraciones se producen en un momento de extrema gravedad para Cuba. El país enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias en el 64 % del territorio, con un déficit de generación eléctrica de entre 1,266 y 2,046 megavatios.

Este mes estallaron protestas callejeras con consignas contra la dictadura, con cacerolazos en La Habana, Morón y otras localidades. La organización independiente Cubalex reportó al menos 14 detenidos desde el 6 de marzo.

El colapso energético se agravó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, que cortó el suministro venezolano de entre 26,000 y 35,000 barriles diarios.

México suspendió sus envíos el 9 de enero bajo presión de Washington, y el 30 de enero Trump firmó una orden ejecutiva declarando a Cuba amenaza para la seguridad nacional, con aranceles a los países que le vendan petróleo.

El PIB cubano acumula una caída del 23% desde 2019, y el Economist Intelligence Unit proyecta una contracción adicional del 7,2 % para 2026.

Fue precisamente tras los disturbios en Morón -donde manifestantes causaron daños a la sede del Partido Comunista- que Díaz-Canel reconoció que "son legítimas las quejas" el 14 de marzo, aunque encuadró esa admisión dentro del mismo discurso del embargo que ha sostenido el régimen durante décadas.