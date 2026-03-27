Díaz-Canel se deshace en elogios hacia Claudia Sheinbaum: "Amor con amor se paga"

Miguel Díaz-Canel dedicó un emotivo pasaje de elogios a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en una entrevista exclusiva concedida al diario La Jornada, publicada este jueves, en la que afirmó que ha demostrado una firmeza de convicciones, una firmeza de principios, una valentía y una gallardía.
La cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en X difundió hoy un video con esas declaraciones, en el que el gobernante cubano aseguró que los mexicanos no tienen idea de cuántas cubanas y cuántos cubanos quisieran agradecerle personalmente a su Presidenta todo lo que ha hecho por Cuba en estos tiempos.
Díaz-Canel cerró el pasaje con una frase que la Presidencia de Cuba eligió como mensaje central: "Gracias México, mil veces gracias por estar siempre al lado de Cuba en los momentos más difíciles de nuestra nación".
El gobernante describió la relación entre ambos países con el título de una obra de teatro: "Amor con amor se paga", y extendió los elogios al pueblo y al gobierno mexicanos en su conjunto.
Los halagos se producen en un momento de extrema gravedad para la isla.
Díaz-Canel reconoció en la misma entrevista que Cuba lleva casi cuatro meses sin recibir combustible del exterior, tras el cese del suministro venezolano que se cortó después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero.
"Hay lugares en los que hemos tenido momentos de 30 y más de 40 horas de apagón. Hoy la gente se ve limitada en cómo moverse y cómo transportarse por la falta de combustible", admitió el gobernante, aunque atribuyó la responsabilidad al embargo estadounidense y a lo que llamó "intoxicación mediática", sin hacer autocrítica sobre su gestión.
México, ¿el salvador?
El 30 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró a Cuba amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional e impuso aranceles a los países que le vendan petróleo, lo que ha dificultado aún más el acceso de la isla a combustible.
En ese contexto, México se ha convertido en el principal apoyo externo del régimen. Sheinbaum ha enviado al menos cinco barcos con más de dos mil toneladas de alimentos, medicinas y paneles solares desde los puertos de Veracruz y Progreso.
Sin embargo, la ayuda ha generado reacciones encontradas entre los propios cubanos. En Cienfuegos, la distribución provocó burlas: "Eso es para decir que dieron algo", comentaron vecinos que consideran los envíos insuficientes ante la magnitud de la crisis.
La entrevista en La Jornada —medio afín al régimen— forma parte de una estrategia comunicacional del gobierno cubano para proyectar una imagen de resistencia ante audiencias de izquierda en América Latina y Europa, en un momento en que la presión interna es máxima: en marzo estallaron protestas callejeras en múltiples ciudades, con cacerolazos y consignas contra la dictadura, y Cubalex reportó al menos 14 detenidos desde el 6 de marzo.
El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente reafirmó en la Cumbre de la CELAC en Bogotá que México "continuará prestando toda la ayuda que nos sea posible al pueblo cubano", mientras Sheinbaum busca mecanismos para enviar combustible sin exponerse a represalias de Washington.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética de Cuba y el Apoyo de México
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Miguel Díaz-Canel agradeció a Claudia Sheinbaum y al gobierno de México?
Díaz-Canel agradeció a Claudia Sheinbaum y al gobierno de México por el apoyo brindado a Cuba mediante el envío de ayuda humanitaria, que incluye alimentos, medicinas y paneles solares, en un momento de grave crisis energética y económica para la isla. La cooperación de México ha sido esencial tras la captura de Nicolás Maduro y el cese del suministro venezolano.
¿Cuál es la situación actual del suministro de petróleo a Cuba?
La situación del suministro de petróleo a Cuba es crítica, ya que Cuba lleva casi cuatro meses sin recibir combustible del exterior, especialmente después de que Estados Unidos impusiera sanciones a países que le suministren crudo. México ha cesado temporalmente el envío de petróleo debido a las presiones de Washington, intensificando así la crisis energética en la isla.
¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos respecto al suministro de petróleo a Cuba?
Estados Unidos ha impuesto sanciones y aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un esfuerzo por cortar una de las principales fuentes de apoyo económico del régimen de Miguel Díaz-Canel. Además, ha declarado a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos.
¿Cómo ha respondido México a las sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo a Cuba?
México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha adoptado una postura de defensa de su soberanía y ha continuado enviando ayuda humanitaria a Cuba, aunque ha detenido el suministro de petróleo para evitar sanciones. Sheinbaum ha expresado que cualquier apoyo a la isla se dará bajo condiciones que no comprometan la estabilidad de México ni su relación con Estados Unidos.
¿Qué alternativas tiene Cuba ante la falta de suministro de petróleo?
Cuba enfrenta un escenario complicado debido a la falta de suministro de petróleo. Las alternativas son limitadas, ya que su principal proveedor, Venezuela, dejó de enviar crudo tras la captura de Maduro, y México ha cesado temporalmente sus envíos. Rusia mantiene un suministro menor, pero insuficiente para las necesidades de la isla. Cuba depende ahora de la cooperación internacional y de encontrar nuevos aliados dispuestos a desafiar las sanciones estadounidenses.
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