Díaz-Canel se deshace en elogios hacia Claudia Sheinbaum: "Amor con amor se paga"

Miguel Díaz-Canel dedicó un emotivo pasaje de elogios a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en una entrevista exclusiva concedida al diario La Jornada, publicada este jueves, en la que afirmó que ha demostrado una firmeza de convicciones, una firmeza de principios, una valentía y una gallardía.

La cuenta oficial de la Presidencia de Cuba en X difundió hoy un video con esas declaraciones, en el que el gobernante cubano aseguró que los mexicanos no tienen idea de cuántas cubanas y cuántos cubanos quisieran agradecerle personalmente a su Presidenta todo lo que ha hecho por Cuba en estos tiempos.

Díaz-Canel cerró el pasaje con una frase que la Presidencia de Cuba eligió como mensaje central: "Gracias México, mil veces gracias por estar siempre al lado de Cuba en los momentos más difíciles de nuestra nación".

El gobernante describió la relación entre ambos países con el título de una obra de teatro: "Amor con amor se paga", y extendió los elogios al pueblo y al gobierno mexicanos en su conjunto.

Los halagos se producen en un momento de extrema gravedad para la isla.

Díaz-Canel reconoció en la misma entrevista que Cuba lleva casi cuatro meses sin recibir combustible del exterior, tras el cese del suministro venezolano que se cortó después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el 3 de enero.

"Hay lugares en los que hemos tenido momentos de 30 y más de 40 horas de apagón. Hoy la gente se ve limitada en cómo moverse y cómo transportarse por la falta de combustible", admitió el gobernante, aunque atribuyó la responsabilidad al embargo estadounidense y a lo que llamó "intoxicación mediática", sin hacer autocrítica sobre su gestión.

México, ¿el salvador?

El 30 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaró a Cuba amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional e impuso aranceles a los países que le vendan petróleo, lo que ha dificultado aún más el acceso de la isla a combustible.

En ese contexto, México se ha convertido en el principal apoyo externo del régimen. Sheinbaum ha enviado al menos cinco barcos con más de dos mil toneladas de alimentos, medicinas y paneles solares desde los puertos de Veracruz y Progreso.

Sin embargo, la ayuda ha generado reacciones encontradas entre los propios cubanos. En Cienfuegos, la distribución provocó burlas: "Eso es para decir que dieron algo", comentaron vecinos que consideran los envíos insuficientes ante la magnitud de la crisis.

La entrevista en La Jornada —medio afín al régimen— forma parte de una estrategia comunicacional del gobierno cubano para proyectar una imagen de resistencia ante audiencias de izquierda en América Latina y Europa, en un momento en que la presión interna es máxima: en marzo estallaron protestas callejeras en múltiples ciudades, con cacerolazos y consignas contra la dictadura, y Cubalex reportó al menos 14 detenidos desde el 6 de marzo.

El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente reafirmó en la Cumbre de la CELAC en Bogotá que México "continuará prestando toda la ayuda que nos sea posible al pueblo cubano", mientras Sheinbaum busca mecanismos para enviar combustible sin exponerse a represalias de Washington.