Rubio: "Cuba no tiene petróleo ni combustible porque lo quieren gratis"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este viernes en Francia que Cuba no tiene petróleo ni combustible porque lo quieren gratis, y calificó al sistema económico cubano de "desastre" y "un sinsentido".

Rubio hizo estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada al margen de la reunión de cancilleres del G7 en la Abadía des Vaux-de-Cernay, en Francia, donde los temas principales de la agenda fueron la crisis con Irán y el apoyo a Ucrania.

"La razón por la que Cuba no tiene petróleo ni combustible es porque lo quieren gratis. Y la gente no regala petróleo ni combustible de forma regular, a menos que fuera la Unión Soviética subsidiándolos o Maduro subsidiándolos", declaró Rubio ante la prensa.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que los apagones que sufre la isla responden a dos causas: la falta de combustible y el uso de equipos de los años cincuenta y sesenta que nunca fueron mantenidos ni actualizados.

"La razón por la que Cuba es un desastre es porque su sistema económico no funciona. Es un sistema sin sentido", afirmó Rubio, quien añadió que "el pueblo cubano está sufriendo por las decisiones y la falta de voluntad de quienes gobiernan ese país para hacer los cambios necesarios y poder incorporarse al siglo XXI".

Rubio también rechazó el argumento del régimen cubano de que la crisis se debe al embargo estadounidense: No hay un bloqueo naval rodeando a Cuba, dijo con énfasis.

El secretario de Estado subrayó que Cuba lleva sufriendo apagones "todo el año pasado y el anterior", y que la dependencia histórica de subsidios externos, primero soviéticos, luego venezolanos, es la raíz del problema estructural de la isla.

La crisis energética cubana alcanza niveles extremos. Al 25 de marzo, Cuba registraba una demanda eléctrica de 3,000 megavatios frente a una disponibilidad de apenas 1,145 megavatios, con apagones de hasta 20 y 25 horas diarias que afectan al 63% del país.

El colapso se agravó en enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro, que interrumpió el suministro de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo venezolano que representaban dos tercios de las importaciones cubanas y el 76% de su generación eléctrica.

México también suspendió sus envíos el 9 de enero por presión de Washington, y el 29 de enero el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impuso un embargo petrolero adicional a Cuba.

El 26 de marzo, la ONU lanzó un plan humanitario de 94.1 millones de dólares para garantizar combustible en servicios críticos en Cuba, alertando sobre el riesgo de "pérdida de vidas".

Rubio cerró sus declaraciones con una reflexión que calificó de "algo muy triste": "Es triste que el único lugar donde los cubanos pueden tener éxito sea si salen del país".