Catedrático de Harvard critica la “incompetencia imperdonable” del régimen cubano

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El historiador Alejandro de la Fuente, catedrático de estudios afrolatinoamericanos y director del Programa de Cuba en el Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard, calificó de incompetencia imperdonable la gestión del régimen cubano ante las oportunidades históricas que dejó pasar, en una extensa entrevista en la que ofrece un diagnóstico demoledor sobre el colapso de la isla.

En entrevista con El País, De la Fuente, autor del libro Una nación para todos, subrayó que su crítica no apunta a la ideología sino a la incapacidad de gobernar: "Ahí está la incompetencia imperdonable del régimen —y fíjate que no hablo de ideología, hablo de incompetencia—".

El caso más ilustrativo, según el académico, fue la visita de Barack Obama a La Habana en marzo de 2016, que describió como una oportunidad monumental desperdiciada.

"Obama llega con una agenda de apertura. Es una figura enormemente popular en Cuba. La transformación que tiene La Habana en esos meses es inmensa", señaló De la Fuente.

Sin embargo, el propio mes de la visita, Fidel Castro publicó "El hermano Obama" restableciendo una retórica antiimperialista, el canciller Bruno Rodríguez describió la visita como "un ataque a los valores de Cuba" y Raúl Castro se refirió a Estados Unidos como "el enemigo".

Para De la Fuente, la explicación es estructural: "La institucionalidad cubana reacciona con terror, porque no sabe lidiar con los Estados Unidos desde una dinámica que no sea la de confrontación".

De la Fuente asegura además que el enfoque de la Administración Trump es de un Obama 2.0, pero con cañoneras. Sin embargo, explica que EE.UU. no puede ser solamente reducido a su dimensión extractivista.

“Esa lógica colapsa en Cuba. No hay mucho que extraer. Y yo cuento con el attention span de Trump, que es muy limitado. Pero más allá de eso: los Estados Unidos no pueden ser reducidos a esta coyuntura. Obama también es parte de la historia de Estados Unidos. Hay otros Estados Unidos con intereses financieros y comerciales que no son totalmente incompatibles con lo que muchos cubanos quieren. No tiene que ser la versión más extractivista”, dice.

El colapso comenzó antes de Trump

Sobre el origen del colapso actual, el historiador fue categórico: "El colapso no empezó con la orden ejecutiva de Trump de enero de este año. Esa orden agudiza un proceso que venía ocurriendo ya. Mi impresión es que ese colapso comienza quizás por el 2020 o 2021".

El momento de inflexión más claro, a su juicio, fueron las protestas del 11 de julio de 2021 y la respuesta de Díaz-Canel: "La famosa frase —'la orden de combate está dada'— en un momento que podía haber sido utilizado para generar un diálogo nacional. Esa fue una oportunidad perdida".

De la Fuente también citó al demógrafo Albizu Campos para dimensionar la crisis: "Si un país pierde un 20% de su población sin que exista de por medio una guerra, eso califica como colapso, y eso precede a toda la crisis coyuntural de ahora".

Las negociaciones reales pasan por Gaesa

Sobre las negociaciones actuales entre Washington y La Habana, el académico reveló que no pasan por Díaz-Canel ni por la Cancillería: "Es, en realidad, una conversación con el conglomerado Gaesa, que es el poder real en Cuba. La administración Trump está, en ese sentido, hablando con la gente correcta".

En cuanto a un posible cambio político, De la Fuente fue directo: "Si Estados Unidos acepta que su demanda de cambio puede ser satisfecha con el reemplazo de Díaz-Canel, creo que lo vamos a ver. Y también creo que eso no va a cambiar nada dentro de Cuba".

El historiador también abordó el papel del subsidio venezolano: "le compró un cuarto de siglo al subsidio venezolano. Y si hubiera que sintetizar el genio político de Fidel Castro, sería que logró un nuevo subsidio", en referencia al reemplazo del apoyo soviético por el de Hugo Chávez.

La responsabilidad histórica está en La Habana

Aunque criticó éticamente la política de presión máxima de Trump —"cuando se habla de presionar a Cuba de lo que se habla en realidad es de presionar a los cubanos"—, De la Fuente fue claro sobre dónde reside la responsabilidad histórica: "Si tuviéramos que entender el agenciamiento de esa tragedia, veríamos que no está en Washington. Esa agencia está en La Habana. Los que han fallado, los que han dejado pasar las oportunidades, están en La Habana".

Finalmente, el académico elogió la fuerza dinámica del incipiente sector privado al interior de la isla.

“Yo tengo una fe enorme en la capacidad de los cubanos. Los de afuera mantienen a los de adentro; los de adentro llevan los negocios de los de afuera. Los cubanos han ido reconstituyendo tejidos que no son muy visibles, que han crecido y florecido a la sombra del poder. Hay empresarios que hablan de salarios dignos para sus empleados. Un grupo empresarial joven, dinámico, comprometido con un proyecto de nación en el que independencia y bienestar no están reñidos. Lo que no tienen son espacios institucionales”, añadió.