Fallece Juan Pablo Roque, expiloto y agente encubierto clave del régimen en los 90

Vídeos relacionados:

El expiloto de la Fuerza Aérea cubana y agente encubierto Juan Pablo Roque, uno de los espías más notorios de la Red Avispa, falleció el pasado 25 de noviembre de 2025 en La Habana, a los 70 años, según confirmaron fuentes del exilio y allegados.

La noticia fue confirmada por Mario Vallejo y Ana Margarita Martínez, expareja del espía, quien declaró que lo habían operado a corazón abierto y estaba delicado, pero se complicó con uno de los virus que circulan en Cuba.

El activista Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, verificó la información a través de tres fuentes, “dos de ellas pilotos”.

Nacido el 11 de octubre de 1955, Roque fue piloto militar hasta su supuesta deserción en 1992, cuando apareció en la base naval de Guantánamo diciendo haber escapado de Cuba a nado.

En Miami se integró al exilio cubano y se infiltró en Hermanos al Rescate, organización dedicada a rescatar balseros en el estrecho de Florida.

Su doble vida terminó cuando regresó a Cuba en febrero de 1996, un día antes del derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate por cazas MiG cubanos, que causó la muerte de cuatro civiles.

Lo más leído hoy:

El hecho fue condenado internacionalmente y tensó las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Roque protagonizó uno de los mayores fraudes identitarios del espionaje cubano al casarse bajo identidad falsa con la cubanoamericana Ana Margarita Martínez.

Su desaparición y posterior aparición en Cuba destaparon el engaño, dando lugar a procesos judiciales y una intensa cobertura mediática.

“¿Te imaginas descubrir que los últimos cuatro años de tu vida fueron una mentira? Que estuviste casada con un espía”, declaró Martínez a The Guardian en 1999. “Me sentí usada, violada y humillada”.

La mujer dijo a Vallejo que su expareja había muerto sin que se le obligara a pagar por ese delito.

Roque formó parte de la Red Avispa, una operación de inteligencia cubana desplegada en los años 90 para espiar al exilio cubano y obtener información militar estadounidense.

Cinco de sus miembros fueron condenados en 1998 en el caso de Los Cinco.

Según la base de datos Represores Cubanos, Roque fue un “represor violento” vinculado al derribo de las avionetas en 1996. Su rol incluyó alertar a Cuba sobre los vuelos de Hermanos al Rescate a través del jefe de la red, Gerardo Hernández.

Su figura fue retratada en la película Red Avispa (2019), dirigida por Olivier Assayas, basada en el libro de Fernando Morais. El filme fue criticado por el exilio por suavizar la gravedad de los hechos y omitir el costo humano del espionaje.

El periodista Carlos Cabrera recordó que su principal misión, secuestrar al general Rafael del Pino, fracasó, aunque su infiltración causó profundo daño moral y político al exilio cubano.

Con su muerte, Juan Pablo Roque deja una historia de traición, manipulación y propaganda que marcó el espionaje cubano de los años 90.

Su nombre sigue asociado al derribo de Hermanos al Rescate, un crimen por el que, casi tres décadas después, aún no se ha hecho justicia.