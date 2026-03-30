Cubana que pidió un AKM al régimen ahora lanza mensaje de "amor y amistad"

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Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI) y figura que días atrás pidió fusiles AKM para defender al régimen cubano, publicó ahora en sus redes sociales un mensaje "emotivo sobre la amistad y la gratitud" que contrasta radicalmente con su discurso belicoso previo.

El post de Facebook, titulado "GRACIAS AMIGOS PORQUE MAÑANA PUEDE SER TARDE", apareció días después de que sus declaraciones ante Miguel Díaz-Canel desataran una ola de críticas en redes sociales, una canción satírica viral y videos de respuesta de cubanos en Italia.

El miércoles último, durante un encuentro oficial con Díaz-Canel en el Palacio de Convenciones de La Habana, Galano había declarado: "Tengan prontas nuestras AKMs porque como hoy hemos venido aquí con medicina, mañana vendremos a tomar nuestra AKM si es necesario".

En una transmisión en vivo ese mismo día también afirmó: "Si llegaran las bombas y me tocara morir aquí en mi patria, defendiendo mi patria, bienvenida sea la muerte", y añadió: "Yo también me uniré a mi pueblo y pediré también mi fusil".

Ahora, en su nuevo post, Galano escribe: "Como dijo el poeta hoy quiero darles las gracias porque mañana puede ser tarde", y describe a sus amigos como "simplemente hombres y mujeres de estos tiempos que viven de su trabajo, unos con mas fortuna que otros, pero con una gran condición que hoy esta casi en extinción… siguen siendo humanos y tienen un gran corazón en el pecho".

El mensaje no contiene ninguna referencia a sus declaraciones sobre armas ni ofrece aclaración o rectificación alguna sobre la polémica desatada.

El rechazo a sus posturas fue inmediato y masivo. Plácido Ferreiro Romero, cubano originario de Guantánamo y residente en Miami, creó una canción satírica que acumuló casi 400,000 vistas en Facebook.

Anabel Hernández, cubana residente en Italia, publicó un video criticando a Galano por hospedarse en un hotel con electricidad garantizada las 24 horas —gestionado por GAESA, el conglomerado militar cubano— mientras sus compatriotas soportan apagones de más de veinte horas diarias, y cuestionó que gastara más de mil euros semanales en hospedaje.

Galano participó en el convoy "Nuestra América", impulsado por la Progressive International, que reunió entre 500 y 650 participantes de unos treinta países —entre ellos Pablo Iglesias y Jeremy Corbyn— y transportó más de veinte toneladas de ayuda humanitaria a Cuba.

La iniciativa fue ampliamente criticada por su carácter político y por el contraste entre el trato privilegiado a sus integrantes y la grave crisis que vive la población cubana, con apagones de hasta veinte horas, escasez de alimentos y colapso del transporte público.

El nuevo post de Galano cierra con una dedicatoria: "En estas tierras lejanas y extrañas a veces para nosotros, pero que nos da hospitalidad, son mi familia, esa familia que nace de las casualidades y que se llama amigo".