Cubana que pidió un AKM al régimen ahora lanza mensaje de "amor y amistad"

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Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI) y figura que días atrás pidió fusiles AKM para defender al régimen cubano, publicó ahora en sus redes sociales un mensaje "emotivo sobre la amistad y la gratitud" que contrasta radicalmente con su discurso belicoso previo.
El post de Facebook, titulado "GRACIAS AMIGOS PORQUE MAÑANA PUEDE SER TARDE", apareció días después de que sus declaraciones ante Miguel Díaz-Canel desataran una ola de críticas en redes sociales, una canción satírica viral y videos de respuesta de cubanos en Italia.
El miércoles último, durante un encuentro oficial con Díaz-Canel en el Palacio de Convenciones de La Habana, Galano había declarado: "Tengan prontas nuestras AKMs porque como hoy hemos venido aquí con medicina, mañana vendremos a tomar nuestra AKM si es necesario".
En una transmisión en vivo ese mismo día también afirmó: "Si llegaran las bombas y me tocara morir aquí en mi patria, defendiendo mi patria, bienvenida sea la muerte", y añadió: "Yo también me uniré a mi pueblo y pediré también mi fusil".
Ahora, en su nuevo post, Galano escribe: "Como dijo el poeta hoy quiero darles las gracias porque mañana puede ser tarde", y describe a sus amigos como "simplemente hombres y mujeres de estos tiempos que viven de su trabajo, unos con mas fortuna que otros, pero con una gran condición que hoy esta casi en extinción… siguen siendo humanos y tienen un gran corazón en el pecho".
El mensaje no contiene ninguna referencia a sus declaraciones sobre armas ni ofrece aclaración o rectificación alguna sobre la polémica desatada.
El rechazo a sus posturas fue inmediato y masivo. Plácido Ferreiro Romero, cubano originario de Guantánamo y residente en Miami, creó una canción satírica que acumuló casi 400,000 vistas en Facebook.
Anabel Hernández, cubana residente en Italia, publicó un video criticando a Galano por hospedarse en un hotel con electricidad garantizada las 24 horas —gestionado por GAESA, el conglomerado militar cubano— mientras sus compatriotas soportan apagones de más de veinte horas diarias, y cuestionó que gastara más de mil euros semanales en hospedaje.
Galano participó en el convoy "Nuestra América", impulsado por la Progressive International, que reunió entre 500 y 650 participantes de unos treinta países —entre ellos Pablo Iglesias y Jeremy Corbyn— y transportó más de veinte toneladas de ayuda humanitaria a Cuba.
La iniciativa fue ampliamente criticada por su carácter político y por el contraste entre el trato privilegiado a sus integrantes y la grave crisis que vive la población cubana, con apagones de hasta veinte horas, escasez de alimentos y colapso del transporte público.
El nuevo post de Galano cierra con una dedicatoria: "En estas tierras lejanas y extrañas a veces para nosotros, pero que nos da hospitalidad, son mi familia, esa familia que nace de las casualidades y que se llama amigo".
Preguntas frecuentes sobre las declaraciones de Ada Galano y su apoyo al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Ada Galano y qué ha declarado recientemente sobre el régimen cubano?
Ada Galano es la presidenta de la Coordinadora Nacional de Cubanos Residentes en Italia (CONACI). Recientemente, ha generado controversia al pedir fusiles AKM para defender al régimen cubano y expresar su disposición a morir por la patria en caso de un ataque. Estas declaraciones contrastan con un mensaje posterior en Facebook donde habla sobre amor y amistad.
¿Por qué las declaraciones de Ada Galano han causado tanto rechazo?
Las declaraciones de Ada Galano han sido rechazadas porque promueven la defensa armada del régimen en un contexto de crisis interna en Cuba, con escasez de recursos y apagones prolongados. Además, su estancia en un hotel con electricidad constante ha sido criticada por ser insensible a las dificultades de la población cubana que enfrenta apagones de más de veinte horas.
¿Qué es el convoy "Nuestra América" y cuál ha sido su impacto en Cuba?
El convoy "Nuestra América" es una iniciativa impulsada por la Progressive International que reunió a activistas y emigrados cubanos para llevar ayuda humanitaria a Cuba. Ha sido criticado por su carácter político y el trato privilegiado a sus integrantes, en contraste con la grave crisis que sufre la población cubana debido a apagones y escasez de alimentos.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana en el exterior a las declaraciones de Galano?
La comunidad cubana en el exterior ha respondido de manera crítica y satírica a las declaraciones de Galano. Plácido Ferreiro Romero, un cubano en Miami, creó una canción satírica que se volvió viral, y Anabel Hernández, cubana en Italia, publicó un video cuestionando la moralidad de Galano por su estancia en hoteles de lujo mientras el pueblo sufre.
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