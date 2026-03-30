Emilio Estefan cree en el cambio en Cuba: “Lo bueno es que tenemos a Marco Rubio, uno de los nuestros”

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El productor cubanoamericano Emilio Estefan publicó este domingo un mensaje en Instagram en el que expresó su esperanza en un cambio político en Cuba y depositó su confianza en el Secretario de Estado Marco Rubio como figura clave para lograrlo.

"Este es un momento de esperanza para Cuba. Un país que ha sufrido tanto — tanto los cubanos que están en la isla como los que estamos fuera, separados de nuestras familias y tantas injusticias", escribió Estefan en su publicación.

El productor destacó el papel de Rubio con palabras directas: "Lo bueno es que tenemos a Marco Rubio, uno de los nuestros, que conoce el dolor de primera mano y está en una posición de liderazgo, y confiamos en que hará lo mejor para nuestra gente".

Estefan no se limitó a expresar esperanza, sino que lanzó una exigencia clara al régimen: "¡Todos los del gobierno que están ahí deben salir! No podemos permitir que continúe el daño que se le ha hecho a nuestro pueblo durante tanto tiempo".

También llamó a una renovación generacional: "Tiene que haber una nueva generación, una nueva fuerza, que impulse el cambio real que Cuba necesita".

El mensaje llega dos días después de que Rubio declarara desde París, tras una reunión del G7, que quizás haya ahora una oportunidad para un cambio de régimen en la isla.

El Secretario de Estado fue contundente en sus condiciones: "La economía de Cuba necesita cambiar, y esa economía no puede cambiar a menos que también cambie su sistema de gobierno. Es así de simple". Rubio exigió el cambio de las personas al mando, el sistema que gobierna el país y el modelo económico.

Ese mismo día, el presidente Donald Trump afirmó "Cuba es la siguiente", confirmando que mantiene negociaciones con La Habana a través de Rubio. El propio régimen cubano admitió el 13 de marzo que sus funcionarios habían iniciado diálogos con representantes de la administración Trump.

El post de Estefan se produce en un momento de crisis profunda en la isla. Desde el seis de marzo, Cuba vive una ola de protestas con cacerolazos, quemas de basura y bloqueos de calles en varias provincias. El pasado jueves, manifestantes en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, irrumpieron en la sede del Partido Comunista y quemaron mobiliario en la calle tras un apagón de más de 28 horas.

La crisis energética se agravó desde enero con la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, que cortó el suministro de 26,000 barriles diarios de petróleo a Cuba. El PIB cubano ha caído un 23% desde 2019, con una proyección de -7.2% para este año.

En el exilio, el pasado miércoles se celebró el "Free Cuba Rally" en el Milander Park de Hialeah, donde la senadora Ileana García propuso a Rubio como candidato presidencial republicano para 2028 y el exilio lo ovacionó.

Estefan ya había anticipado este optimismo en febrero, cuando declaró en N+ Univisión 23 junto a Willy Chirino y Amaury Gutiérrez: "Yo creo que el pueblo de Cuba está listo en este momento, esa juventud, que le den la oportunidad, y ellos puedan ir adelante".

Chirino coincidió entonces: "Esta vez yo nunca me he sentido tan convencido de que el otro día viene llegando".