Emilio Estefan cree en el cambio en Cuba: “Lo bueno es que tenemos a Marco Rubio, uno de los nuestros”

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El productor cubanoamericano Emilio Estefan publicó este domingo un mensaje en Instagram en el que expresó su esperanza en un cambio político en Cuba y depositó su confianza en el Secretario de Estado Marco Rubio como figura clave para lograrlo.
"Este es un momento de esperanza para Cuba. Un país que ha sufrido tanto — tanto los cubanos que están en la isla como los que estamos fuera, separados de nuestras familias y tantas injusticias", escribió Estefan en su publicación.
El productor destacó el papel de Rubio con palabras directas: "Lo bueno es que tenemos a Marco Rubio, uno de los nuestros, que conoce el dolor de primera mano y está en una posición de liderazgo, y confiamos en que hará lo mejor para nuestra gente".
Estefan no se limitó a expresar esperanza, sino que lanzó una exigencia clara al régimen: "¡Todos los del gobierno que están ahí deben salir! No podemos permitir que continúe el daño que se le ha hecho a nuestro pueblo durante tanto tiempo".
También llamó a una renovación generacional: "Tiene que haber una nueva generación, una nueva fuerza, que impulse el cambio real que Cuba necesita".
El mensaje llega dos días después de que Rubio declarara desde París, tras una reunión del G7, que quizás haya ahora una oportunidad para un cambio de régimen en la isla.
El Secretario de Estado fue contundente en sus condiciones: "La economía de Cuba necesita cambiar, y esa economía no puede cambiar a menos que también cambie su sistema de gobierno. Es así de simple". Rubio exigió el cambio de las personas al mando, el sistema que gobierna el país y el modelo económico.
Ese mismo día, el presidente Donald Trump afirmó "Cuba es la siguiente", confirmando que mantiene negociaciones con La Habana a través de Rubio. El propio régimen cubano admitió el 13 de marzo que sus funcionarios habían iniciado diálogos con representantes de la administración Trump.
El post de Estefan se produce en un momento de crisis profunda en la isla. Desde el seis de marzo, Cuba vive una ola de protestas con cacerolazos, quemas de basura y bloqueos de calles en varias provincias. El pasado jueves, manifestantes en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, irrumpieron en la sede del Partido Comunista y quemaron mobiliario en la calle tras un apagón de más de 28 horas.
La crisis energética se agravó desde enero con la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, que cortó el suministro de 26,000 barriles diarios de petróleo a Cuba. El PIB cubano ha caído un 23% desde 2019, con una proyección de -7.2% para este año.
En el exilio, el pasado miércoles se celebró el "Free Cuba Rally" en el Milander Park de Hialeah, donde la senadora Ileana García propuso a Rubio como candidato presidencial republicano para 2028 y el exilio lo ovacionó.
Estefan ya había anticipado este optimismo en febrero, cuando declaró en N+ Univisión 23 junto a Willy Chirino y Amaury Gutiérrez: "Yo creo que el pueblo de Cuba está listo en este momento, esa juventud, que le den la oportunidad, y ellos puedan ir adelante".
Chirino coincidió entonces: "Esta vez yo nunca me he sentido tan convencido de que el otro día viene llegando".
Preguntas frecuentes sobre el cambio político en Cuba y el papel de Marco Rubio
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Emilio Estefan cree en un cambio en Cuba?
Emilio Estefan cree en un cambio en Cuba debido a la figura de Marco Rubio como Secretario de Estado de Estados Unidos, quien conoce de primera mano el dolor del pueblo cubano y está en una posición de liderazgo para impulsar cambios políticos en la isla. Estefan destaca la necesidad de un cambio generacional y la salida de los actuales líderes del régimen cubano.
¿Cuál es la postura de Marco Rubio sobre el sistema de gobierno en Cuba?
Marco Rubio sostiene que el sistema de gobierno en Cuba debe cambiar para que haya un desarrollo económico real en la isla. Rubio argumenta que la economía cubana no puede mejorar sin una transformación profunda del sistema político, y desestima cualquier acuerdo que no incluya un cambio de régimen.
¿Qué condiciones pone Estados Unidos para las negociaciones con Cuba?
Estados Unidos condiciona las negociaciones con Cuba a cambios estructurales en el sistema político y económico de la isla. El Secretario de Estado Marco Rubio ha sido claro en que no se aceptarán reformas limitadas al ámbito económico sin cambios en la estructura de poder.
¿Cuál es la situación económica actual de Cuba según Marco Rubio?
Según Marco Rubio, la situación económica de Cuba es crítica y se debe a un sistema que ha demostrado ser inviable durante décadas. La economía cubana ha dependido históricamente de subsidios externos, y la falta de estos ha dejado al régimen en una posición de alta fragilidad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.