Para los que meten miedo por ir a Cuba: mira lo que pasó en este vuelo a la isla

Una cubanoamericana publicó el pasado miércoles un video en TikTok mostrando un vuelo completamente lleno con destino a Cuba, desafiando el discurso del miedo que circula en redes sociales sobre viajar a la isla en medio de la crisis actual.

La usuaria @mili68652 (MilenisAshly&Astrid) grabó el interior de la aeronave repleta de pasajeros y escribió en la descripción: "No metan más miedo, un vuelo lleno para Cuba; estaban ofreciendo dinero para que se quedaran para el próximo vuelo, garantizaron hospedaje de hotel con todo incluido para la espera".

El video se viralizó con más de 152,000 vistas, 1,327 me gusta, 154 comentarios y 314 veces compartido en pocos días.

La escena que describe —una aerolínea ofreciendo compensación económica y hotel a quienes cedan su asiento— corresponde a la práctica estándar de compensación por sobreventa, regulada en Estados Unidos por el Departamento de Transporte con indemnizaciones de hasta 1,550 dólares por pasajero.

El video contrasta de forma llamativa con el panorama general del turismo en Cuba, que atraviesa su peor momento en años.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en enero de 2026 Cuba recibió 184,833 turistas, un 9% menos que en el mismo mes de 2025, el peor enero en 13 años.

La llegada de cubanos residentes en el exterior cayó más del 40% en ese mismo período: 12,574 llegadas frente a 21,015 en enero de 2025.

Desde febrero, más de 1,700 vuelos hacia Cuba fueron cancelados por escasez crítica de combustible Jet A1, agravada por la interrupción del suministro de crudo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Air Canada, Air France, Turkish Airlines, Air Transat y WestJet suspendieron o redujeron drásticamente sus operaciones hacia la isla.

Las autoridades cubanas emitieron un aviso internacional de falta de combustible Jet A1 en todos sus aeropuertos, extendido hasta el 10 de abril de 2026.

El contraste con el video viral es notable: apenas tres semanas antes, el influencer cubano Yusmani Companioni documentó un vuelo chárter Miami-Santa Clara con apenas una decena de pasajeros y advirtió: "En cualquier momento suspenden los vuelos a Cuba por falta de pasajeros y equipaje".

El debate sobre si viajar o no a Cuba en 2026 es intenso en redes sociales, especialmente entre la diáspora cubana en Estados Unidos, donde las experiencias resultan contradictorias según la ruta y el momento.

Varios gobiernos han emitido alertas formales de viaje: Estados Unidos clasificó a Cuba en Nivel 2 (ejercer mayor precaución) el 26 de marzo; Polonia emitió alerta de máximo nivel el domingo pasado instando a evitar cualquier viaje; Irlanda, Canadá y Suiza también actualizaron sus advertencias por apagones masivos, escasez de servicios básicos y riesgo de detenciones arbitrarias.

El aviso cubano de escasez de combustible Jet A1 en todos sus aeropuertos permanece vigente hasta el 10 de abril de 2026, fecha que marcará si la situación operativa de la aviación hacia la isla mejora o se prolonga.