Díaz-Canel pide a iglesias extranjeras que "cuenten su versión" de la crisis en Cuba

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El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pidió este lunes a una delegación de líderes religiosos internacionales que difundan ante sus congregaciones la narrativa oficial del régimen sobre la crisis que atraviesa Cuba, convirtiéndolos en voceros de su gobierno ante 600 millones de cristianos de unas 120 naciones.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de las Convenciones de La Habana, donde Díaz-Canel recibió a representantes ecuménicos de alto nivel invitados por el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y la Iglesia Presbiteriana Reformada, en el marco de las celebraciones de Semana Santa.

"Les pedimos que ustedes demuestren esta realidad; que cuenten esta realidad, y a los líderes de nuestras iglesias, que sigan desarrollando las iniciativas comunitarias con las que siempre nos han apoyado", declaró el mandatario, según informó la prensa oficial.

Los visitantes, por su parte, afirmaron que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos, alineándose con el discurso del régimen cubano en un momento de creciente tensión con Washington, según el reporte de la oficialista agencia Prensa Latina.

La visita se produce en un contexto de intensa actividad diplomática religiosa en la isla.

Días antes, el embajador estadounidense Mike Hammer se había reunido con la Alianza de Iglesias Evangélicas en Cuba, en una señal de que las comunidades de fe se han convertido en un espacio de disputa política entre el régimen y sus adversarios.

La crisis que el gobierno cubano pide a estos líderes que expliquen al mundo es presentada como una situación sin precedentes, marcada —según la versión oficial— por el impacto del embargo estadounidense en la economía nacional.

Pero claro, convenientemente omiten la parte de ser ellos mismos los responsables de sumergir la sociedad civil cubana en una de las peores crisis de su historia.

La economía cubana acumula una contracción del 23% desde 2019, con escasez generalizada de alimentos, medicamentos y combustible que afecta a toda la población.

A esa situación se suma el colapso energético agravado por el fin de los envíos de petróleo venezolano desde diciembre de 2025, lo que ha dejado al país sin una de sus principales fuentes de suministro y ha profundizado los apagones que sufren los cubanos a diario.