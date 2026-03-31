Todos los que aspiren a la universidad en Cuba tienen plaza garantizada

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El Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba garantizó que todos los jóvenes que aspiren a la educación superior este año tendrán una plaza universitaria, según declaró René Sánchez Díaz, Director de Ingreso y Ubicación Laboral del organismo, quien anunció además el aplazamiento de los exámenes de ingreso desde mayo hasta junio de 2026.
Las nuevas fechas de la convocatoria ordinaria son el cinco de junio para Matemática, el nueve de junio para Español y el 12 de junio para Historia de Cuba, con los exámenes realizándose el mismo día y hora en todas las provincias del país.
En sus declaraciones a la televisión nacional, el funcionario señaló que se han habilitado 96,305 plazas en total para el curso 2026-2027, en un contexto en que esta política de acceso flexible responde a una tendencia que el régimen viene aplicando en los últimos años para sostener las matrículas universitarias.
El anuncio llega en medio de crecientes tensiones en el sistema educativo cubano, que recientemente fue escenario de protestas de más de cuarenta estudiantes universitarios que reclamaron soluciones ante el deterioro de las condiciones académicas y materiales.
Los bajos resultados académicos también pesan sobre el proceso de ingreso. En años recientes, en Guantánamo, más de la mitad desaprobó Matemática en los exámenes de ingreso, evidenciando las profundas deficiencias del preuniversitario cubano. A ello se suma un déficit de unos 24,000 maestros a nivel nacional que compromete la preparación de los aspirantes.
"Todos los jóvenes que aspiren a la educación superior este año tendrán una plaza en la universidad. Es un esfuerzo grande. Todo el mundo sabe las condiciones en las que estamos viviendo, sin embargo el Estado garantiza que hay una plaza para todo el joven que aspira a una plaza en la universidad", afirmó Sánchez Díaz.
Preguntas frecuentes sobre el acceso a la universidad en Cuba y la situación educativa actual
CiberCuba te lo explica:
¿Todos los estudiantes en Cuba tienen garantizada una plaza universitaria en 2026?
Sí, el Ministerio de Educación Superior de Cuba ha asegurado que todos los jóvenes que aspiren a la educación superior este año tendrán una plaza universitaria garantizada. Esta medida busca sostener las matrículas universitarias en medio de una crisis educativa y social en el país.
¿Por qué se han aplazado los exámenes de ingreso a la universidad en Cuba?
Los exámenes de ingreso a la universidad en Cuba se han aplazado debido a la crisis energética que afecta al país. La nueva convocatoria se ha programado para inicios de junio de 2026, como parte de un grupo de medidas para enfrentar las dificultades actuales.
¿Cuáles son los desafíos actuales del sistema educativo cubano?
El sistema educativo cubano enfrenta varios desafíos, entre ellos la escasez de recursos, problemas de conectividad, déficit de maestros y las condiciones materiales deterioradas. Además, la crisis energética y económica ha llevado a medidas como la modalidad semipresencial y el aplazamiento de actividades académicas.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para adaptar las universidades a la crisis energética?
El gobierno cubano ha implementado una modalidad semipresencial en las universidades para adaptarse a la crisis energética. También ha realizado ajustes en los planes de estudio y métodos de enseñanza, priorizando el estudio independiente y la flexibilidad curricular.
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