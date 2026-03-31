Bruno Rodríguez cuestiona al gobierno de EE.UU. por negar que sus medidas contra Cuba sean punitivas

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este lunes en X una serie de preguntas retóricas dirigidas al gobierno de Estados Unidos, luego de que Washington afirmara no haber tomado acción "punitiva" alguna contra Cuba.

"¿Qué es, si no punitivo, el embargo económico? ¿Qué es, si no punitiva, la amenaza a cualquier país que exporte combustibles a Cuba?", escribió el ministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano.

Rodríguez enumeró además otras medidas que calificó de punitivas: la persecución financiera de transacciones cubanas en cualquier país, las restricciones a buques mercantes que toquen puertos cubanos, la prohibición de visitas de estadounidenses a la isla y las listas de Estados patrocinadores del terrorismo, entidades restringidas y alojamientos restringidos.

El canciller también cuestionó las presiones de Washington sobre gobiernos caribeños y latinoamericanos. "¿En qué consisten las presiones abusivas contra gobiernos caribeños y latinoamericanos para que renuncien a programas de cooperación médica con Cuba, en aras de privar al país de ingresos legítimos, una acción netamente punitiva?", escribió.

El mensaje se produce en medio de la escalada de presiones de la administración Trump sobre la isla. El 29 de enero, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró una emergencia nacional y estableció un embargo petrolero efectivo, imponiendo sanciones a compañías, navieras y aseguradoras que suministren crudo a Cuba.

Como consecuencia, Cuba enfrenta apagones de hasta 25 horas diarias y un déficit de 1,900 megavatios.

El propio Trump declaró ayer, el mismo día del tuit de Rodríguez, que permitiría la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin a Matanzas con unos 730,000 barriles de crudo. "Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba, no tengo problema con eso", afirmó el presidente estadounidense, sin modificar el marco de sanciones vigente.

Dos días antes, el 28 de marzo, Rodríguez ya había acusado al gobierno de EE.UU. de mentir desvergonzadamente al negar el embargo energético, y sostuvo que Washington aplica ese "feroz bloqueo" precisamente porque reconoce "la viabilidad del sistema socialista cubano".

Las declaraciones del canciller generaron reacciones mayoritariamente críticas entre internautas y el exilio cubano, quienes señalaron que el régimen utiliza el embargo como escudo mientras la población sufre las consecuencias de décadas de mala gestión económica.

Varios usuarios cuestionaron que Rodríguez hable de acciones punitivas externas sin mencionar la responsabilidad del propio gobierno en la crisis energética, la escasez de alimentos y el deterioro generalizado de las condiciones de vida en la isla.

La estrategia de presión máxima contra Cuba es liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, quien exige un cambio total del sistema de gobierno bajo la Ley Helms-Burton de 1996. Trump declaró el 28 de marzo en la Cumbre del FII en Miami que Cuba será la siguiente una vez que se resuelvan los conflictos en Medio Oriente.