Cubano ante los precios del boniato: "¿De qué socialismo próspero hablan estos lunáticos?"

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Un cubano identificado como Hugo Mutis publicó el pasado viernes en Facebook una fotografía de cinco boniatos pequeños y deteriorados por los que pagó 200 pesos cubanos (CUP), con una pregunta que resume la desesperación de millones: "¿De qué socialismo próspero y sostenible hablan estos lunáticos?".

La imagen, tomada con su teléfono en un entorno doméstico, muestra los tubérculos sobre el suelo de baldosas. Mutis los describió como "hasta feos" y cuestionó que nadie con cargo o responsabilidad le ponga freno a los abusos de precios.

"No todo es bloqueo y medidas extraterritoriales, porque el mayor bloqueo y el que más daño nos hace es el interno y las medidas desacertadas que ninguna ha rendido fruto", escribió Mutis, señalando directamente al Estado cubano como el principal responsable.

El autor también denunció el colapso del sistema de distribución estatal: las bodegas llevan meses sin distribuir arroz ni otros productos básicos. "Solo cuatro granos de chícharos, una libra de azúcar en algunas ocasiones dos por persona y algo de sal si te toca", describió.

Captura de Facebook / Hugo Mutis

Mutis, quien reside en Tuinucú, Sancti Spíritus, asegura que ya en Cuba nadie controla nada y todo se ha convertido en un sálvese quien pueda.

"¿De qué socialismo próspero y sostenible hablan estos lunáticos? Cuando la desigualdad cada día es mayor y mientras los privilegiados cada día se vuelven más ricos y millonarios el cubano de a pie se come un cable más grande", afirmó.

La publicación desató cientos de comentarios que reflejan una crisis alimentaria extendida a todo el país.

Los precios del boniato reportados por residentes en distintas provincias muestran una dispersión alarmante: en La Habana la libra ronda los 90-120 CUP; en Holguín llega a 100 CUP la libra; en Santiago de Cuba, dos boniatos cuestan 300 CUP; en Cienfuegos, uno solo cuesta 300 CUP; en la Isla de la Juventud, cinco se venden a 350 CUP.

"Yo los fui a comprar al mercado y ya están a 120 pesos la libra, quién le hubiera dicho esto al boniato tiempos atrás, es abusivo venga de donde venga", escribió la internauta Gladis Ramírez García.

Otros usuarios apuntaron al Estado como el gran ausente. "No vamos a hablar de los productos del campo, ¿qué explicación tiene que a las bodegas en lo que va del 2026 no ha entrado casi nada? Pero bueno, hay que resistir, dicen los que tienen garantizados todos", señaló Regla Johnson.

Gilmer Rodríguez del Pozo resumió con ironía la respuesta oficial: "Todo se convierte en: decretos leyes, 'soberanía alimentaria', implementación, resistencia creativa. Nada de esto se come".

Un campesino identificado como Arnaldo Lopez Gómez explicó que este año solo produce para consumo propio: "Sin combustible ni maquinaria agrícola para producir es imposible". Otro afectado describió la cadena de intermediación: el agricultor vende en el campo a 15 CUP la libra, pero el revendedor final la cobra a 90 CUP.

El boniato, históricamente entre las viandas más baratas de Cuba, costaba menos de 10 pesos la libra en 2020. En la actualidad, los precios oscilan entre 80 y 120 CUP, con casos extremos como el de Mutis, que pagó 200 CUP por apenas cinco unidades.

Este salto de precios ocurre mientras el salario mínimo en Cuba se mantiene en 2,100 CUP mensuales, equivalente a unos cuatro dólares al cambio informal, y el salario medio ronda los 6,830 CUP.

El propio vicepresidente Salvador Valdés Mesa reconoció el pasado viernes que la inflación solo se combate abasteciendo el mercado, pero admitió que eso "no lo podemos lograr así en corto plazo".

Rita Hernández Soto cerró el debate en redes con una frase que condensa el estado de ánimo popular: "Ya tienen al pueblo contra el pueblo y el hambre se enseñorea".