Los precios de la gasolina alcanzan el nivel más alto en EE.UU. desde 2022

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El precio de la gasolina en Estados Unidos volvió a cruzar una barrera simbólica que no se veía desde hace casi cuatro años.

Este martes, el promedio nacional superó los 4 dólares por galón, en medio de una escalada energética global marcada por la guerra con Irán y la creciente tensión en los mercados internacionales de petróleo.

Según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio medio se sitúa en torno a los 4,02 dólares por galón, lo que representa un aumento superior a un dólar respecto a los niveles previos al inicio del conflicto.

La cifra confirma un repunte que no se registraba desde los meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania, en 2022, según reveló la agencia AP.

El encarecimiento ha sido rápido y sostenido.

Desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán, el precio del crudo -principal componente de la gasolina- “se ha disparado y ha fluctuado rápidamente”, impulsado por interrupciones en las cadenas de suministro y recortes en la producción de países clave en Oriente Medio.

Un impacto directo en los bolsillos

El aumento de los precios ya se siente con fuerza en la vida cotidiana de los residente en Estados Unidos.

Llenar el tanque se ha vuelto considerablemente más caro, y el efecto dominó amenaza con extenderse al resto de la economía.

El aumento del precio de la gasolina está afectando a consumidores y empresas, en un contexto donde muchos hogares ya enfrentan presión por el costo de vida.

A medida que el gasto en combustible crece, los consumidores se ven obligados a recortar en otros ámbitos, lo que puede ralentizar la actividad económica.

Además, el encarecimiento del transporte impacta directamente en los precios de bienes y servicios.

Desde productos básicos hasta envíos postales, el incremento del combustible ya empieza a trasladarse al consumidor final.

El Servicio Postal de Estados Unidos, por ejemplo, ha solicitado un recargo temporal del 8% en algunos de sus servicios más utilizados.

Los alimentos podrían ser los siguientes en reflejar esta tendencia.

Analistas advierten que, al depender de cadenas logísticas constantes, los productos alimentarios podrían encarecerse a medida que aumentan los costos de transporte.

El diésel y el transporte, también bajo presión

El alza no se limita a la gasolina.

El diésel, fundamental para el transporte de mercancías, ha subido con aún más fuerza.

Actualmente, su precio promedio ronda los 5,45 dólares por galón, frente a los 3,76 dólares registrados antes del inicio del conflicto.

Este incremento afecta directamente a la cadena de suministro nacional, encareciendo el traslado de productos en todo el país y presionando aún más la inflación.

Una crisis con dimensión global

El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos.

En Europa, los precios son aún más elevados.

En ciudades como París, el combustible alcanza los 2,34 euros por litro, lo que equivale a más de 10 dólares por galón.

La razón principal es geopolítica. El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, permanece parcialmente paralizado.

La situación ha obligado a reducir la producción en varios países productores, mientras ataques a infraestructuras energéticas en Irán, Israel y otras zonas han agravado la incertidumbre sobre el suministro.

Respuesta del gobierno y medidas de emergencia

Ante la escalada, la administración estadounidense ha comenzado a implementar medidas para contener los precios.

Entre ellas, la liberación de reservas estratégicas de petróleo, en coordinación con la Agencia Internacional de Energía, que anunció la puesta en el mercado de 400 millones de barriles.

También se han flexibilizado algunas sanciones para permitir la entrada de petróleo desde países como Venezuela y, de forma temporal, Rusia.

A esto se suma la suspensión durante 60 días de ciertas restricciones marítimas contempladas en la Ley Jones, con el objetivo de facilitar el transporte de combustible.

Desde el ámbito regulatorio, el director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, advirtió que existe riesgo de desabastecimiento y justificó la flexibilización de normas ambientales.

“Prevemos la posibilidad de una interrupción en el suministro de combustible estadounidense”, afirmó.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance reconoció la gravedad del escenario, aunque intentó transmitir calma al calificar el repunte como “temporal”.

Un problema también político

El alza del combustible se ha convertido en un tema central en el debate político estadounidense, en pleno año electoral.

Una encuesta de AP-NORC revela que el 45% de los adultos en el país están “extremadamente” o “muy” preocupados por poder costear la gasolina en los próximos meses, un aumento significativo frente al 30% registrado tras las elecciones presidenciales de 2024.

Mientras los demócratas responsabilizan a Donald Trump y a los republicanos por la situación, estos últimos intentan mantener el control del Congreso en un contexto de creciente descontento ciudadano.

¿Qué puede pasar ahora?

Aunque Estados Unidos es exportador neto de petróleo, no es inmune a las fluctuaciones globales.

El mercado petrolero funciona de forma interconectada, y las refinerías estadounidenses dependen en parte de crudo importado, lo que las hace vulnerables a crisis internacionales.

A corto plazo, la evolución de los precios dependerá en gran medida de la duración del conflicto con Irán y de la estabilidad en rutas clave como el estrecho de Ormuz.

Si la guerra se prolonga, los expertos advierten que los precios podrían seguir subiendo.

Por ahora, los consumidores ya enfrentan una realidad que no veían desde 2022: gasolina por encima de los 4 dólares y una presión creciente sobre el costo de vida, con efectos que podrían extenderse mucho más allá de las estaciones de servicio.