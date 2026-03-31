Abuela cubana se burla de Silvio Rodríguez con su AKM y se proclama 'el nuevo custodio'

Una abuela cubana identificada como Lina Hernández se robó el show en redes sociales con un video en el que parodia con desparpajo el episodio del fusil AKM de Silvio Rodríguez, proclamándose ella misma "el nuevo custodio" dispuesto a defender el negocio.

En el clip, publicado en Facebook bajo el título "Guarapito; custodio con AK", la anciana arranca con toda la energía: "Soy el nuevo custodio y vengo conmigo acá a defender el negocio. Música, maestro", dice, antes de empezar a bailar un reguetón.

El video acumuló más de 7,100 vistas, convirtiéndose en una de las reacciones más celebradas de la ola de burlas que desató el episodio del trovador de 79 años.

Todo comenzó el 18 de marzo, cuando Silvio publicó en su blog Segunda Cita: "Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", en respuesta a declaraciones del presidente Donald Trump, quien calificó a Cuba de "nación fallida" y amenazó con intervenir en la Isla.

El régimen tomó el reclamo al pie de la letra. El 20 de marzo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) organizó un acto oficial donde el propio ministro, el general Álvaro López Miera le entregó a Silvio una réplica del fusil AKM, en presencia de Miguel Díaz-Canel. El propio ministro aclaró en el acto: Esto es solo simbólico, mientras el cantautor sonreía y guardaba el papel en el bolsillo.

La reacción popular en redes fue inmediata y mayoritariamente burlesca.

El creador de contenido Dean Pablo Hernández Torres propuso en Instagram entregar un AKM por la libreta de abastecimiento y remató con sarcasmo: "Si quedan 10 millones de revolucionarios, denles armas y el problema se va corriendo al otro día."

La artista Gessliam Suárez, conocida como Momo, acusó a Silvio de ser un bufón anciano que sirve para oxigenar la revolución. Incluso Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, lanzó una pulla irónica sobre un dinosaurio con AK47 que canta.

El humor de la abuela Lina Hernández, sin embargo, fue el que más ternura y carcajadas arrancó entre los internautas. "La abuela tiene más valentía que todos ellos juntos", escribió un usuario. "Ella sí que sabe defender el negocio", comentó otro.

Varios señalaron la ironía de que una mujer mayor, sin discurso político ni micrófono oficial, resumiera mejor que nadie el ridículo de toda la saga.

El episodio completo se produce mientras Cuba atraviesa una profunda crisis con apagones de hasta 20 horas, escasez de alimentos y deterioro generalizado de los servicios básicos, realidad que contrasta de forma brutal con la retórica militarista de quienes piden fusiles desde la comodidad de sus blogs y actos oficiales.