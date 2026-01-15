Cubana que regresó de EE.UU. muestra la remodelación de su casa en Cuba: "Sé que no me voy a arrepentir"

Ver más

Una cubana que regresó a la isla tras vivir en Estados Unidos compartió en TikTok un nuevo video en el que aparece remodelando su vivienda y defendiendo su decisión de haber vuelto al país para reunirse con su familia.

“Estoy muy feliz de haber venido para Cuba, de estar con mi hija, con mi familia, demasiado feliz, y sé que no me voy a arrepentir de eso”, dice la joven en la grabación publicada por la usuaria @sailin751, donde se la ve junto a varias personas trabajando en la reparación de su casa.

En el video, que acumula miles de visualizaciones, la mujer también responde a quienes la han criticado por haber regresado al país. “Para esas personas que andan diciendo por ahí que me voy a morir de hambre, no, están equivocados. Cuando uno es luchador y emprendedor, uno sale adelante donde sea”, afirma. Además, agradece a Dios por haberle dado la oportunidad de prepararse durante su tiempo en el extranjero: “Gracias a Jehová infinitamente le doy por todas las bendiciones que me ha dado, y que me pude preparar aquí en Cuba, que supe aprovechar Estados Unidos para trabajar al máximo. Así que bendiciones para todas esas personas que me desean el mal; que Dios les dé lluvias de bendiciones. Amén”.

En agosto de 2025, la misma usuaria había publicado otro video en el que anunciaba su regreso desde Estados Unidos, explicando que lo hacía “por su hija, que es su prioridad”. En aquel momento señaló estar agradecida con el país norteamericano, pero convencida de que su felicidad estaba junto a su familia.

Las imágenes más recientes muestran a la mujer barriendo los escombros frente a su vivienda mientras varios hombres trabajan en el muro exterior. Sobre el video escribió: “Aquí en Cuba remodelando mi casita, me dejan saber si quieren ver más videos”.

El contenido ha reactivado el debate entre los usuarios, con opiniones divididas sobre su decisión de regresar. Algunos mensajes le expresan apoyo y empatía. Una persona comentó que “cada cual debe estar donde mejor se sienta”, otra destacó que “las personas trabajadoras viven bien en cualquier lugar”, y otra señaló que “la mayor riqueza es la familia, tu hija”.

Lo más leído hoy:

Otras reacciones cuestionan el regreso y las condiciones de vida en la isla. “¿Qué pasará cuando se te acabe el dinero?”, escribió un usuario, mientras otro opinó que “deberías arreglar también las casas de los vecinos” y un tercero añadió que “nadie se muere de hambre, pero se pasa mucho trabajo”.

Entre los comentarios más reflexivos, algunos internautas defendieron la idea de que regresar no significa retroceder, sino buscar bienestar emocional. Uno de los mensajes más compartidos afirma: “Regresar a la tierrita no es retroceder ni fracasar. Es una decisión consciente. Hace falta valentía para admitir que no todo lo de afuera es éxito, que el dinero sin calma no llena, y que la distancia también cansa el alma”.

El video y las reacciones reflejan una discusión frecuente entre cubanos dentro y fuera del país sobre el significado del éxito y el sentido de pertenencia. Aunque muchos emigrados valoran las oportunidades en el exterior, otros —como la joven protagonista— priorizan la cercanía con su familia y la posibilidad de reconstruir una vida en su lugar de origen, pese a las limitaciones del contexto cubano.