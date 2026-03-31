La reacción viral de esta cubana cuando el marido le dice que le gusta el acento colombiano: "El perro chancletazo"

Una cubana se convirtió en protagonista de uno de los videos más compartidos de TikTok esta semana tras reaccionar con humor explosivo cuando su marido confesó que le gustaría despertarse escuchando el acento colombiano.

El clip fue publicado el pasado sábado por la cuenta @velamusica, dura apenas 31 segundos y acumuló más de 148,500 reproducciones, 6,315 likes, 125 comentarios y 1,666 compartidos en pocos días, cifras que reflejan el alto nivel de identificación del público latino con la situación.

Todo comienza de forma tierna: aparece el video de una joven colombiana que saluda a su pareja con un "amor, buenos días, papacito, cómo amaneció lo más hermoso que han visto mis ojos".

Segundos después aparece la escena dentro de casa, en la que la confesión del marido no tarda en encender la mecha: pues le dice que le gustaría que "el acento colombiano lo despertara así por la mañana".

La reacción de la cubana es inmediata y sin rodeos: "Papi, ajá, papi, sigue buscando el acento colombiano que te despierta así por la mañana".

No es la primera vez que las diferencias entre ambos acentos generan debate en redes; de hecho, una colombiana llegó a decir que los cubanos no hablan español, es que entenderle resulta toda una hazaña.

Lejos de quedarse ahí, la protagonista escala la amenaza con el arma más icónica del humor latino: "La cubana esta del perro chancletazo que te voy a meter en el oído". El marido no puede aguantar la risa mientras la graba sin que ella se de cuenta.