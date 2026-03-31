La reacción viral de esta cubana cuando el marido le dice que le gusta el acento colombiano: "El perro chancletazo"

Una cubana se convirtió en protagonista de uno de los videos más compartidos de TikTok esta semana tras reaccionar con humor explosivo cuando su marido confesó que le gustaría despertarse escuchando el acento colombiano.
El clip fue publicado el pasado sábado por la cuenta @velamusica, dura apenas 31 segundos y acumuló más de 148,500 reproducciones, 6,315 likes, 125 comentarios y 1,666 compartidos en pocos días, cifras que reflejan el alto nivel de identificación del público latino con la situación.
Todo comienza de forma tierna: aparece el video de una joven colombiana que saluda a su pareja con un "amor, buenos días, papacito, cómo amaneció lo más hermoso que han visto mis ojos".
Segundos después aparece la escena dentro de casa, en la que la confesión del marido no tarda en encender la mecha: pues le dice que le gustaría que "el acento colombiano lo despertara así por la mañana".
La reacción de la cubana es inmediata y sin rodeos: "Papi, ajá, papi, sigue buscando el acento colombiano que te despierta así por la mañana".
No es la primera vez que las diferencias entre ambos acentos generan debate en redes; de hecho, una colombiana llegó a decir que los cubanos no hablan español, es que entenderle resulta toda una hazaña.
Lejos de quedarse ahí, la protagonista escala la amenaza con el arma más icónica del humor latino: "La cubana esta del perro chancletazo que te voy a meter en el oído". El marido no puede aguantar la risa mientras la graba sin que ella se de cuenta.
Preguntas Frecuentes sobre el Humor y los Acentos en TikTok
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el video de la cubana reaccionando al acento colombiano se volvió viral en TikTok?
El video se volvió viral debido a la reacción humorística y espontánea de la cubana cuando su marido expresó que le gustaría ser despertado por un acento colombiano. La autenticidad y el humor del clip resonaron con muchos usuarios, acumulando miles de reproducciones y compartidos.
¿Cómo influyen los acentos en la interacción entre cubanos y otras culturas en redes sociales?
Los acentos son una fuente constante de humor y debate en redes como TikTok. La interacción entre cubanos y otras culturas suele destacar por el humor y las diferencias lingüísticas, lo que genera contenido viral y promueve la convivencia a través de la risa y el entendimiento cultural.
¿Qué temas recurrentes se observan en videos virales relacionados con cubanos en TikTok?
En TikTok, los videos virales relacionados con cubanos suelen abordar temas como el humor, los acentos, la música y la cultura. Estos videos destacan por su espontaneidad, carisma y la habilidad de los cubanos para convertir situaciones cotidianas en contenido entretenido y compartible.
¿Cómo se utiliza el humor en TikTok para abordar las diferencias culturales entre cubanos y otras comunidades?
El humor en TikTok se utiliza como un puente para conectar y suavizar las diferencias culturales entre cubanos y otras comunidades. A través de parodias, imitaciones y reacciones, los creadores de contenido abordan estereotipos y barreras lingüísticas de manera divertida y accesible.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.