Exespía Gerardo Hernández muestra protestas en EE.UU. y cubanos le responden: "No des ideas"

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Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y exespía conocido como uno de los llamados "Cinco Héroes" por el régimen cubano, publicó en las redes sociales una imagen aérea de Times Square repleta de manifestantes para intentar equiparar la situación de Estados Unidos con la de Cuba, pero la maniobra le salió por la culata.

Hernández compartió en Facebook una fotografía de las masivas protestas "No Kings" del 28 de marzo, que movilizaron a millones de personas en más de 3,000 puntos de los 50 estados del país norteamericano

Acompañó la fotografía con el texto: "Sin bloqueo asfixiante, y sin forzados apagones, cientos de miles de estadounidenses salen a las calles a protestar contra la dictadura de #Trump. ¿USA estado fallido?"

La publicación, que incluía los hashtags #NoKings, #Cuba, #CDRCuba y #CubaNoSeRinde, buscaba presentar a Estados Unidos como un país en crisis comparable a Cuba, pero los internautas cubanos respondieron con sarcasmo e ironía.

Irina Diéguez Toledo le respondió de manera contundente: "No des ideas", en alusión a que ese tipo de imágenes podría incentivar a un pueblo cubano hastiado de la miseria y la represión a salir a las calles a protestar.

Otros usuarios también reaccionaron al mensaje de Hernández con críticas y comparaciones entre ambos sistemas. Elizabeth González Aznar señaló que las protestas en Estados Unidos son una muestra de democracia y cuestionó si los cubanos podrían manifestarse libremente en la isla sin enfrentar consecuencias.

En la misma línea, la periodista Iliana Hernández afirmó que si se tratara de una dictadura, los ciudadanos no podrían salir a protestar, subrayando que esas manifestaciones son posibles precisamente por las libertades existentes en ese país.

Keiler Sánchez comentó que solo creería en ese tipo de comparaciones cuando los cubanos puedan ejercer ese mismo derecho en su propio país, mientras que Brayan Nodarae cuestionó si en Cuba alguien podría protestar sin ir a prisión, como ocurre en Estados Unidos.

Por su parte, David FA destacó que no tiene sentido equiparar ambas realidades, al recordar que en Estados Unidos las protestas forman parte de los derechos ciudadanos, mientras que en Cuba, tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, la respuesta fue represión, detenciones y miedo.

Las protestas "No Kings" del pasado sábado constituyeron la tercera jornada de un movimiento nacional contra el presidente Donald Trump, con estimaciones de hasta nueve millones de participantes a nivel nacional según los organizadores.

El movimiento critica el estilo autoritario de Trump, la guerra con Irán, el alza del costo de vida y las políticas migratorias de la agencia de control de inmigración y aduanas (ICE).

Mientras tanto, Cuba atraviesa una profunda crisis con apagones masivos, escasez de alimentos y protestas populares reprimidas, lo que hace especialmente irónico el intento de Hernández de usar las manifestaciones estadounidenses como argumento propagandístico.

Este episodio sigue un patrón recurrente en la actividad en redes sociales del exespía. En enero, Hernández promocionó sin querer la consigna antigubernamental "Basta ya! Cuba pa' la calle" al compartir una comparativa de carteles para desacreditar un grafiti en el Malecón habanero.

En febrero, su ataque al proyecto El4tico y al humorista Andy Vázquez generó miles de críticas con efecto viral contrario al deseado.

El pasado miércoles, fotos suyas montado en bicitaxi en La Güinera fueron recibidas con burlas: "payaso que imita a Sandro", "para la foto no avanzó ni un metro", "el pueblo con hambre y miseria", escribieron cubanos en redes.

Hernández fue condenado en 2001 a dos cadenas perpetuas por conspiración para espionaje y asesinato, vinculado al derribo de avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro pilotos cubanoamericanos.

Fue liberado el 17 de diciembre de 2014 como parte del acuerdo de deshielo entre Barack Obama y Raúl Castro, y desde entonces ha escalado posiciones dentro de la nomenclatura del régimen hasta convertirse en coordinador nacional de los CDR en abril de 2020.

Sus publicaciones propagandísticas se han convertido en un blanco sistemático de burlas y críticas de la comunidad cubana dentro y fuera de la isla, con el efecto contrario al que persigue cada vez que intenta defender al régimen en las redes.