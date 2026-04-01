Denuncian abandono del Puerto de Guayabal en Las Tunas: "Un cementerio de hierro y salitre"

Un video viral en Facebook denuncia el estado de abandono del Puerto de Guayabal, en el municipio de Amancio, provincia de Las Tunas, y lo califica de "crimen económico a plena luz del día" cometido por el régimen cubano contra uno de los activos logísticos más estratégicos del norte de la isla.

El video, publicado por el creador de contenido Aldo Ruiz, muestra las instalaciones deterioradas del puerto y plantea una pregunta directa: por qué una infraestructura con semejante potencial permanece en ruinas.

"Esto se llama Puerto de Guayabal. Lo que ven aquí no es solo un muelle viejo, es el crimen económico a plena luz del día. Un puerto que fue diseñado para mover millones y que hoy el sistema lo tiene convertido en un cementerio de hierro y salitre", afirma Ruiz en la grabación.

Según el denunciante, Guayabal reúne condiciones geográficas e históricas excepcionales: es la salida natural de la producción azucarera y agrícola del norte tunero, cuenta con una red ferroviaria que "antes era leyenda" y tiene conexión directa con el Canal Viejo de Bahamas, a pocas millas náuticas de las costas del sureste de Estados Unidos.

Sin embargo, Ruiz señala que el Estado cubano prefiere dejar caer los muelles a pedazos antes que abrir la puerta al capital privado.

"Estamos a un paso de la costa de Estados Unidos, pero prefieren que los muelles se caigan a pedazos antes que soltar el mando al capital privado", sostiene.

El creador de contenido describe lo que podría ser Guayabal con inversión real: un centro logístico modernizado con dragado profundo y grúas capaces de mover contenedores y suministros para todo el oriente cubano, conectado con las Bahamas y las costas del este de Estados Unidos, y generador de empleos para la población de Chaparra y zonas aledañas.

El Puerto de Guayabal tiene más de dos siglos de historia. Nació como embarcadero de pescadores en el siglo XVII y se convirtió en pieza clave de la industria azucarera a fines del siglo XIX, cuando la empresa norteamericana The Francisco Sugar Company construyó un central azucarero a 16 kilómetros de la costa y utilizó el puerto para exportar azúcar, madera preciosa y miel.

Tras la Revolución de 1959, todas las instalaciones fueron nacionalizadas y el puerto operó como Terminal Marítima Exportadora de Azúcar a Granel "Granma".

El deterioro de Guayabal no es un caso aislado. El puerto de Santiago de Cuba pasó de contar con 35 montacargas y cuatro grúas en 1989 a solo 15 montacargas y una grúa activa en 2016, según datos que ilustran el patrón de degradación que afecta a toda la red portuaria cubana.

La denuncia llega en un momento de crisis económica sin precedentes: apagones de hasta 15 horas diarias, colapso de la producción azucarera, escasez de combustible y ausencia total de inversión en infraestructura.

"Cuba no es pobre, está secuestrada por tipos que no saben lo que es un balance de carga. El día que liberemos este muelle, Guayabal va a dejar de ser un pueblo fantasma para ser el motor del norte. Nuestra fortuna está en esa costa, solo falta que nos quiten la cadena", concluye Aldo Ruiz.