Francia pide reformas en Cuba y advierte sobre riesgos para la estabilidad del Caribe

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Francia pidió cambios en Cuba y advirtió sobre el impacto que la creciente presión de Estados Unidos podría tener en la estabilidad del Caribe, en medio de un escenario marcado por tensiones geopolíticas y una crisis interna cada vez más profunda en la isla.

Durante una sesión en la Asamblea Nacional francesa, el ministro delegado de Comercio Exterior, Nicolas Forissier, habló de la crisis económica que atraviesa Cuba, una situación que, según dijo, golpea directamente a la población y puede tener consecuencias más amplias en toda la región.

El debate se produjo en un contexto de creciente preocupación internacional tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien desde Miami aseguró que “Cuba es la siguiente”, alimentando temores sobre una posible escalada en el Caribe.

Desde Francia, la advertencia no se limita a lo político. Las autoridades subrayaron que cualquier desestabilización en la isla tendría efectos directos en territorios cercanos, incluidos los franceses en el Caribe, donde viven cientos de miles de ciudadanos y cuya conectividad aérea y abastecimiento dependen de la estabilidad regional.

Al mismo tiempo, el gobierno francés llamó a La Habana a avanzar en materia de derechos humanos y apertura económica, insistiendo en que el diálogo internacional debe mantenerse, pero con exigencias claras.

El trasfondo es una crisis interna en Cuba que ya desborda lo económico. En el propio debate parlamentario se alertó de que la crisis energética ha derivado en una crisis sanitaria, con hospitales que enfrentan dificultades para sostener servicios básicos, mientras organismos internacionales como la ONU y la OMS han advertido sobre la necesidad de ayuda urgente.

Francia reiteró además su posición histórica contra el embargo estadounidense, al que considera un factor que agrava la situación de la población cubana, y aseguró que seguirá abogando en Naciones Unidas por su levantamiento. Sin embargo, también dejó claro que espera cambios internos en la isla como parte de cualquier salida a la crisis.

En paralelo, el gobierno francés recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cuba por el momento, debido a los riesgos asociados a la inestabilidad, especialmente en el transporte aéreo.

La advertencia llega en un momento especialmente sensible para el Caribe, donde cualquier movimiento en Cuba podría tener un efecto dominó en términos de seguridad, migración y economía, dejando a millones de personas, dentro y fuera de la isla, pendientes de un equilibrio cada vez más frágil.