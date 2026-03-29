Trump: "Luchamos para ganar, no para ser políticamente correctos"

El Departamento de Estado difundió este sábado un video con declaraciones del presidente Donald Trump en las que sintetiza su doctrina de política exterior.

"Bajo el presidente Trump, Estados Unidos vuelve a luchar y competir por una sola cosa: luchamos para ganar", dice el texto que acompaña la publicación.

Trump pronunció el discurso en la cumbre FII PRIORITY Miami (Iniciativa de Inversión Futura), celebrada en el hotel Faena de Miami Beach, donde participó por segundo año consecutivo en este foro.

"Luchamos por la justicia y luchamos para ganar. No luchamos para ser políticamente correctos, como hicimos bajo otros presidentes, donde solo seguíamos luchando, luchando, luchando", afirmó Trump en el evento.

El secretario de Defensa Pete Hegseth, quien participó junto a Trump en la cumbre, ha convertido esta doctrina en el eje de su gestión al frente del llamado "Departamento de Guerra".

En marzo de 2026, Hegseth la resumió así: "Sin reglas de enfrentamiento estúpidas, sin pantanos de construcción nacional, sin guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas".

Esta filosofía quedó formalizada en la Estrategia de Defensa Nacional 2026 del Pentágono, subtitulada "Restaurar la paz mediante la fuerza para una nueva edad de oro de Estados Unidos", que prioriza América Latina como foco estratégico por primera vez en décadas bajo la llamada "Doctrina Donroe", una reinterpretación de la Doctrina Monroe orientada a contrarrestar la influencia de China, Rusia e Irán en el hemisferio.

En el mismo evento de Miami, Trump anunció avances tras la Operación Epic Fury contra Irán, afirmando que el país "está rogando por un acuerdo" y que Estados Unidos está "más cerca que nunca del ascenso de un Medio Oriente libre del terror iraní".

En el plano latinoamericano, la doctrina se ha materializado en acciones concretas: la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero de 2026 y una estrategia de presión económica sobre Cuba que incluye cuarentena al petróleo destinado al régimen cubano.

Sobre Cuba, Trump fue directo en la cumbre de Miami: "Cuba es la siguiente", en referencia a su agenda de cambio de régimen en la isla.

El mandatario había declarado semanas antes: "Primero Irán, después Cuba", estableciendo sus prioridades en política exterior.

El secretario de Estado Marco Rubio, quien negocia con Cuba entre bastidores, ha respaldado la línea dura: "Su sistema de gobierno tiene que cambiar", declaró en marzo de 2026.

La doctrina de Trump no está exenta de cuestionamientos dentro de Estados Unidos. Según una encuesta de AP-NORC de enero de 2026, el 61% de los estadounidenses desaprueba la política exterior del presidente y el 56% considera que "ha ido demasiado lejos" con las intervenciones militares.

Para Cuba, el escenario que dibuja Washington es de presión creciente. El PIB cubano ha caído un 23% desde 2019, con proyecciones de una caída adicional del 7.2% en 2026, cifras que la administración Trump cita para justificar su estrategia de asfixia económica al régimen.