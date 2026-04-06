Astronauta de Artemis II llama a recordar "quiénes somos" desde el espacio

El astronauta Victor Glover, piloto de la misión Artemis II de la NASA, envió un mensaje de Pascua a la Tierra desde la cápsula Orion, mientras la tripulación se dirige hacia la Luna.

Glover invitó a la humanidad a reflexionar sobre la unidad, independientemente de creencias religiosas, reportó Fox News.

"Lo celebres o no, creas en Dios o no, esta es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos, que somos lo mismo y que tenemos que superarlo juntos", dijo el astronauta.

Glover también ofreció una imagen poderosa a la cadena CBS News para poner en perspectiva el viaje de la tripulación: "Ustedes nos hablan porque estamos en una nave espacial muy lejos de la Tierra, pero ustedes están en una nave espacial llamada Tierra que fue creada para darnos un lugar para vivir en el universo".

Desde la distancia, el astronauta describió el planeta como un oasis en la inmensidad del cosmos: "Quizás la distancia nos hace parecer especiales, pero estamos a la misma distancia de ustedes, y créanme, ustedes son especiales en toda esta vacuidad".

El mensaje fue comparado por medios especializados como Space.com con la histórica transmisión de la tripulación del Apollo 8 en la Nochebuena de 1968, cuando Frank Borman, Jim Lovell y William Anders leyeron los primeros versículos del Génesis desde la órbita lunar ante millones de espectadores.

Artemis II fue lanzada el pasado miércoles desde el Centro Espacial Kennedy en Florida y es la primera misión tripulada en viajar cerca de la Luna desde el Apollo 17, en diciembre de 1972, hace más de 53 años.

La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Glover, la especialista Christina Koch —primera mujer en una misión lunar tripulada— y el canadiense Jeremy Hansen, primer ciudadano de ese país en viajar a la Luna.

Glover acumula además otro hito: es el primer afrodescendiente en viajar cerca de la Luna, tras haber sido también el primer astronauta afroamericano en una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional entre 2020 y 2021.

La misión no aterrizará en la Luna, sino que realizará un sobrevuelo para probar los sistemas de la cápsula Orion con tripulación a bordo, con el objetivo de superar el récord de distancia del Apollo 13, alcanzando unas 406,773 kilómetros de la Tierra.

El regreso de la tripulación está previsto para el 10 de abril, con amerizaje en el océano Pacífico, cerca de San Diego, tras siete días y veinte horas de misión.