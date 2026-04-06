Trump lanza advertencia: "Todo Irán podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo"

El presidente Donald Trump lanzó este lunes una de sus advertencias más contundentes contra Irán durante una actualización sobre la Operación Furia Épica, afirmando que todo el país puede ser arrasado en una sola noche en cuestión de horas.
En un video difundido ampliamente, Trump declaró textualmente: "Un caza F-15 estadounidense cayó en lo profundo del territorio enemigo en Irán mientras participaba en la Operación Furia Épica, donde lo estamos haciendo a un nivel que nadie ha visto antes. Todo el país puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana por la noche. Ambos miembros de la tripulación eyectaron de la aeronave y aterrizaron con vida."
Las declaraciones fueron realizadas en una rueda de prensa en la Casa Blanca convocada para informar sobre el rescate de los dos tripulantes del F-15E derribado el pasado viernes por la Guardia Revolucionaria Iraní cerca de Dehdasht, en los montes Zagros del suroeste de Irán.
Ese derribo representó la primera pérdida confirmada de una aeronave tripulada estadounidense en suelo iraní desde el inicio del conflicto.
El primer tripulante fue rescatado ese mismo día mediante helicópteros HH-60G Pave Hawks bajo fuego iraní, con apoyo de la CIA.
El segundo tripulante, un coronel herido de gravedad, fue evacuado el domingo 5 de abril a Kuwait para recibir tratamiento médico, en una operación que Trump calificó como milagro de Pascua y "una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces en la historia de EE.UU."
La advertencia de este lunes coincide con el vencimiento del ultimátum que Trump había fijado a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, con plazo límite a las 8:00-9:00 p.m. hora del Este de este mismo día.
Trump había amenazado previamente con atacar plantas eléctricas, puentes, pozos petroleros y desalinizadoras iraníes si Irán no cumplía con la reapertura del estrecho.
La Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero de 2026 de forma conjunta entre EE.UU. e Israel, ha destruido instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow.
Según Washington, la operación ha degradado el 90% de la capacidad misilística iraní, el 95% de sus drones, y ha dejado su marina y fuerza aérea "en ruinas".
Preguntas frecuentes sobre la tensión entre Estados Unidos e Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual entre Estados Unidos e Irán?
La situación actual es de alta tensión militar y diplomática entre Estados Unidos e Irán. Trump ha lanzado amenazas de ataques devastadores si Irán no reabre el Estrecho de Ormuz, que ha sido bloqueado por Irán desde principios de marzo de 2026. La Operación Epic Fury ha degradado significativamente la capacidad militar iraní, pero las amenazas y las negociaciones continúan en curso.
¿Qué es la Operación Epic Fury?
La Operación Epic Fury es una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026. Su objetivo es destruir la capacidad militar iraní, incluyendo misiles balísticos, drones y su infraestructura nuclear. Hasta ahora, ha atacado más de 5,000 objetivos iraníes, causando una degradación masiva del potencial bélico del país.
¿Por qué es importante el Estrecho de Ormuz en este conflicto?
El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo estratégico por el cual transita el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo. Su bloqueo por parte de Irán ha provocado una crisis energética global, con precios del petróleo disparándose, y ha sido un punto crucial en las tensiones actuales, con Estados Unidos exigiendo su reapertura para evitar ataques militares.
¿Cuál ha sido la respuesta de Irán a las amenazas de Trump?
Irán ha rechazado los ultimátums de Trump y ha amenazado con represalias si sus instalaciones son atacadas. La Guardia Revolucionaria ha calificado las amenazas como "acciones impotentes y desequilibradas". A pesar de las presiones y ataques, Irán ha mantenido el cierre parcial del Estrecho de Ormuz y continúa en una postura desafiante frente a las demandas de Estados Unidos.
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