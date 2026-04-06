Trump lanza advertencia: "Todo Irán podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo"

El presidente Donald Trump lanzó este lunes una de sus advertencias más contundentes contra Irán durante una actualización sobre la Operación Furia Épica, afirmando que todo el país puede ser arrasado en una sola noche en cuestión de horas.

En un video difundido ampliamente, Trump declaró textualmente: "Un caza F-15 estadounidense cayó en lo profundo del territorio enemigo en Irán mientras participaba en la Operación Furia Épica, donde lo estamos haciendo a un nivel que nadie ha visto antes. Todo el país puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana por la noche. Ambos miembros de la tripulación eyectaron de la aeronave y aterrizaron con vida."

Las declaraciones fueron realizadas en una rueda de prensa en la Casa Blanca convocada para informar sobre el rescate de los dos tripulantes del F-15E derribado el pasado viernes por la Guardia Revolucionaria Iraní cerca de Dehdasht, en los montes Zagros del suroeste de Irán.

Ese derribo representó la primera pérdida confirmada de una aeronave tripulada estadounidense en suelo iraní desde el inicio del conflicto.

El primer tripulante fue rescatado ese mismo día mediante helicópteros HH-60G Pave Hawks bajo fuego iraní, con apoyo de la CIA.

El segundo tripulante, un coronel herido de gravedad, fue evacuado el domingo 5 de abril a Kuwait para recibir tratamiento médico, en una operación que Trump calificó como milagro de Pascua y "una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces en la historia de EE.UU."

La advertencia de este lunes coincide con el vencimiento del ultimátum que Trump había fijado a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, con plazo límite a las 8:00-9:00 p.m. hora del Este de este mismo día.

Trump había amenazado previamente con atacar plantas eléctricas, puentes, pozos petroleros y desalinizadoras iraníes si Irán no cumplía con la reapertura del estrecho.

La Operación Furia Épica, lanzada el 28 de febrero de 2026 de forma conjunta entre EE.UU. e Israel, ha destruido instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow.

Según Washington, la operación ha degradado el 90% de la capacidad misilística iraní, el 95% de sus drones, y ha dejado su marina y fuerza aérea "en ruinas".