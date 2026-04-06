Trump amenaza con prisión a periodista por filtración sobre operación en Irán

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El presidente Donald Trump amenazó este lunes con enviar a la cárcel al periodista que publicó información clasificada sobre la existencia de un segundo aviador estadounidense aún sin rescatar en territorio iraní, durante una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca junto a altos mandos militares.

Según Trump, la filtración alertó a las fuerzas iraníes de que todavía había un militar oculto en su territorio, poniendo en peligro tanto al coronel como a los equipos de rescate que operaban en la zona.

“Alguien filtró algo y espero que encontremos la fuente que dijo que había un desaparecido (...). Vamos a ir al medio de comunicación y les vamos a decir: 'seguridad nacional: o hablas o a la cárcel'”, dijo Trump.

“Sabemos de quién estamos hablando y vosotros sabéis de quién estamos hablando”, insistió, aludiendo a las informaciones publicadas el domingo sobre el militar desaparecido, que citaban “una fuente familiarizada con algunos de los detalles operativos”. La persona que escribió la nota “irá a la cárcel si no lo dice y no vamos a tardar mucho”, agregó..

El republicano sostiene que la difusión de la noticia “puso esta misión en gran peligro”.

“Pusieron a ese hombre en un gran peligro y también pusieron en peligro a los cientos de personas que entraron para buscarlo porque todo el mundo sabía que íbamos”, precisó..

“De repente sabían que había alguien allí y vieron todos esos aviones entrando... Fue una operación muy difícil porque la fuente filtró que teníamos a uno, que habíamos rescatado a uno, pero que había otro ahí fuera que estábamos intentando recuperar”, concluyó.

Trump calificó al filtrador de persona enferma y topo, y advirtió que quien haya revelado la información irá a la cárcel si no lo dice, y eso no dura mucho. El mandatario fue directo en su amenaza: "Vamos a ir a la empresa que lo publicó y vamos a decir: '¿Quién ha sido? Esto es seguridad nacional. Entréguenlo o vayan a la cárcel'".

El rescate del piloto, que Trump había calificado previamente como un éxito histórico calificándolo de milagro de Pascua, se desarrolló en condiciones de máximo secreto. Sin embargo, la publicación de la información sobre el segundo aviador habría comprometido la segunda fase de la operación.

Según informes, el CIA jugó un papel central en el rescate, mientras que el coste material de la operación superó los 200 millones de dólares, incluyendo la pérdida de varias aeronaves durante el operativo.

La amenaza de Trump contra la prensa reaviva el debate sobre los límites legales de la persecución a periodistas en casos de seguridad nacional. Expertos señalan que la aplicación directa contra periodistas ha sido jurídicamente controvertida en el sistema legal estadounidense, donde la Primera Enmienda ofrece amplias protecciones a la prensa.

El incidente se produce en un contexto de máxima tensión con Irán, tras el ultimátum a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz lanzado por la administración estadounidense en los últimos días.