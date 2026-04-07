Artemis II captura el eclipse total del Sol desde la órbita lunar, una vista histórica para la humanidad

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La tripulación de la misión Artemis II presenció y fotografió hoy un eclipse solar total desde la órbita lunar, en uno de los momentos más extraordinarios del primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

La Agencia Espacial Europea compartió hoy las imágenes, describiendo el evento como una vista que pocos humanos han presenciado jamás, con fotografías acreditadas a la NASA.

El eclipse se produjo entre las 8:35 p.m. y las 9:32 p.m. EDT, con una totalidad de aproximadamente 50 a 60 minutos durante la cual la Luna bloqueó completamente el disco solar.

Desde la perspectiva de la nave Orion en órbita lunar, la Luna aparece cinco veces más grande que el Sol, lo que garantizó una totalidad perfecta y sin interrupciones.

Los cuatro astronautas usaron gafas especiales para proteger sus ojos y observaron la corona solar —la atmósfera exterior del Sol, normalmente invisible— como un halo luminoso blanco-plateado de distribución irregular. Uno de los tripulantes describió la experiencia como "irreal".

El eclipse se produjo un día después de que la tripulación viviera otro hito visual: el "Earthset", cuando la Tierra desapareció detrás del horizonte lunar a las 6:45 p.m. EDT del ayer, seguido del "Earthrise" a las 7:25 p.m. EDT, cuando el planeta reapareció al otro lado.

Durante los 40 minutos en que la nave cruzó la cara oculta de la Luna sin comunicación con la Tierra, la tripulación entró en la sombra lunar y comenzó a observar el fenómeno.

Además del eclipse, los astronautas reportaron seis destellos de luz producidos por meteoroides impactando la superficie lunar, un fenómeno raramente observado que solo es visible en la porción no iluminada de la Luna durante condiciones de eclipse.

El eclipse se suma a una serie de hitos acumulados por la misión en los últimos días. Ayer, Artemis II alcanzó una distancia récord de 252,756 millas (406,773 km) desde la Tierra, superando el récord del Apollo 13 que se mantenía desde 1970 y reconocido por Guinness World Records.

La tripulación también fotografió la cuenca Orientale, de 930 kilómetros de diámetro, vista completa por seres humanos por primera vez en la historia.

La misión está comandada por Reid Wiseman, con Victor Glover como piloto —el primer afroamericano en una misión lunar—, Christina Koch como especialista —la primera mujer en una misión lunar tripulada— y Jeremy Hansen, el primer canadiense en participar en una misión de este tipo.

La nave Orion, bautizada "Integrity", fue lanzada el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy en Florida a bordo del cohete SLS y cuenta con 32 cámaras para documentar el viaje.

El amerizaje de Artemis II está previsto para el 10 de abril a las 8:17 p.m. EDT en el Océano Pacífico frente a Baja California, completando así una misión de unos diez días y aproximadamente 695,081 millas recorridas en total.