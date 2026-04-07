VIDEO: Así se acerca Artemis II a la Luna en un hito histórico para la humanidad

Las cámaras exteriores de la cápsula Orion, bautizada "Integrity", captaron este martes imágenes y video del acercamiento de la nave Artemis II a la Luna, con el satélite natural ocupando casi todo el encuadre y la Tierra visible como un diminuto punto azul en el fondo del espacio.

Las imágenes, compartidas por la NASA y cuentas especializadas en redes sociales, ofrecen una perspectiva inédita del recorrido de la misión, que el pasado domingo completó su histórico sobrevuelo lunar y este martes inició el trayecto de regreso a la Tierra.

El domingo 6 de abril, a las 7:02 p.m. hora del este, la tripulación alcanzó una distancia máxima de 252,756 millas de la Tierra, superando el récord histórico establecido por el Apollo 13 en abril de 1970 por aproximadamente 4,111 millas.

La NASA confirmó el hito en su cuenta oficial con el mensaje: "A hombros de gigantes... La tripulación de Artemis II a bordo de Integrity ha viajado oficialmente más lejos en el espacio que cualquier ser humano antes, superando el récord establecido durante el Apollo".

Durante el sobrevuelo, la nave se aproximó a unos 6,543 kilómetros de la superficie lunar y perdió comunicación con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos al pasar por la cara oculta de la Luna.

La astronauta Christina Koch describió el momento con estas palabras: "Ahora estamos cayendo hacia la Luna... Es un hito increíble que la gente puede entender".

La cápsula Orion cuenta con 28 cámaras que transmiten video en alta resolución, lo que ha permitido capturar imágenes exteriores de la estructura de la nave con la Luna de fondo, evocando las icónicas fotografías del programa Apollo.

Artemis II fue lanzada el 1 de abril desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida, a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial, con una tripulación compuesta por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

La misión acumula varios hitos históricos: es el primer vuelo humano más allá de la órbita terrestre baja en más de 50 años, Glover es la primera persona negra en viajar a las inmediaciones de la Luna, Koch es la primera mujer en una misión lunar tripulada, y Hansen es el primer canadiense en volar hacia la Luna.

La misión no incluye alunizaje y tiene como objetivo principal validar los sistemas de la nave Orion con tripulación humana, como preparación para Artemis III, que planea llevar humanos al polo sur lunar en 2027.

El amerizaje de Integrity está previsto para el 10 de abril en el Océano Pacífico frente a San Diego, con el buque USS John P. Murtha como nave de recuperación.