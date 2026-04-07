Llevó su Nutella a la Luna: Objeto inesperado se roba la atención en Artemis II

Un frasco de Nutella se convirtió en el protagonista inesperado de la misión Artemis II de la NASA cuando apareció flotando frente a las cámaras de la cápsula Orion durante la transmisión en vivo, justo en el momento en que la nave superaba el récord histórico de distancia máxima alcanzada por humanos desde la Tierra.

El envase apareció flotando por el flanco derecho de la imagen, mostrando su etiqueta perfectamente encuadrada, aparentemente saliendo de una bolsa que la astronauta Christina Koch colocaba en un estante, a unos tres minutos y 54 segundos antes de entrar en órbita lunar.

El instante coincidió con un hito histórico: la cápsula Orion alcanzó 252,756 millas (406,773 km) de distancia de la Tierra, superando el récord del Apollo 13 que se mantenía desde el 15 de abril de 1970, hace más de 56 años.

En cuestión de horas, el video circuló masivamente en redes sociales y desató una avalancha de memes, comentarios y reacciones en todo el mundo. Usuarios y especialistas en comunicación digital calificaron el episodio como "el mejor anuncio gratuito de la historia".

La misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de cinco décadas, fue lanzada el 1 de abril desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy.

La tripulación cuenta con 189 opciones de alimentos para diez días, aunque según reportes, la NASA no selecciona las comidas de la tripulación, sino que los propios astronautas eligen sus provisiones personales.