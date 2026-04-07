Remesas en Cuba: 7 claves para entender qué cambia y qué no al recibir dólares en Cadeca

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Fincimex anunció este martes que las remesas enviadas desde el exterior podrán recibirse en efectivo en dólares estadounidenses directamente en las oficinas de la Casa de Cambio (Cadeca).

El régimen presentó la medida como una ampliación de opciones para los cubanos que reciben dinero del extranjero.

El anuncio, hecho a través del perfil de Facebook de la entidad, llega en medio de un colapso del 70% en las remesas formales respecto a 2019 y con los principales canales de envío desde Estados Unidos bloqueados o encarecidos.

Estas son las siete claves para entender qué cambia realmente y qué sigue igual.

1. Qué anunció Fincimex exactamente

Fincimex informó que las remesas enviadas desde el exterior podrán recibirse ahora en efectivo en dólares estadounidenses en las oficinas de la Casa de Cambio (Cadeca).

La entidad aclaró que si la remesa fue enviada a pagar en efectivo, solo sería pagada en esa modalidad. No se trata de un nuevo canal de envío, sino de un nuevo punto de cobro presencial en divisas.

2. Qué es la tarjeta Clásica y cómo funciona

Al cobrar en Cadeca, los beneficiarios pueden depositar total o parcialmente el dinero en la tarjeta Clásica, un instrumento prepagado recargable exclusivamente en dólares, gestionado por Fincimex y CIMEX.

Cuesta cuatro dólares, se usa en tiendas estatales como CIMEX, Tiendas Caribe y Trimagen, y ofrece descuentos de entre 4% y 10%.

No permite compras en línea ni extracciones en dólares; el saldo solo puede convertirse a pesos cubanos. Desde abril de 2025 permite transferencias directas entre tarjetas Clásica en dólares.

3. Qué canales de envío están suspendidos o restringidos

Western Union suspendió indefinidamente los envíos desde Estados Unidos a Cuba en febrero de 2025, tras las sanciones de la administración Trump contra su socia cubana Orbit S.A.

Desde entonces, los canales formales desde territorio estadounidense están prácticamente cerrados. Las remesas formales han caído un 70% respecto a 2019, cuando Cuba recibió más de 2,055 millones de dólares.

Ahora podrás recibir el dinero en Cadeca, pero faltan detalles importantes en el anuncio del Estado cubano.

4. Qué es Orbit y por qué está en lista negra

Orbit S.A. es un operador de remesas con licencia del Banco Central de Cuba que operaba desde Europa y Canadá, vinculado a GAESA.

El Departamento de Estado de Estados Unidos la incluyó en la Lista Restringida de Cuba con efectividad desde el 10 de marzo de 2025, lo que prohíbe transacciones financieras directas con entidades vinculadas a los servicios militares, de inteligencia o de seguridad cubanos.

5. Cuánto es el nuevo impuesto del 1% en Estados Unidos

Desde el 1 de enero de 2026 está en vigor el impuesto del 1% a las remesas aprobado en la legislación presupuestaria de Trump. Grava las transferencias pagadas en efectivo, giro postal o cheque de caja desde Estados Unidos al exterior, incluyendo Cuba.

No aplica a transferencias bancarias ni con tarjetas de crédito o débito emitidas en ese país, lo que encarece aún más el envío formal de dinero a la isla y empuja hacia canales informales.

6. Qué porcentaje de la economía controla GAESA

Fincimex y CIMEX, las entidades detrás de la tarjeta Clásica y de Cadeca, pertenecen a GAESA, el conglomerado militar cubano que controla aproximadamente el 40% de la economía de la isla y el 95% de las transacciones financieras en divisas.

Sus ingresos superan 3,2 veces los del Presupuesto del Estado anual. Cada dólar que entra por Cadeca o se deposita en una tarjeta Clásica pasa por estructuras controladas por las Fuerzas Armadas.

7. Qué opciones reales quedan para enviar dinero a Cuba

Ante el colapso de los canales formales, las familias cubanas recurren a mulas, criptomonedas y transferencias a terceros países. El nuevo anuncio da esperanza a muchos cubanos que podrían recibir remesas.

Sin embargo, el comunicado de Fincimex no detalla aspectos clave como: las remesadoras a cargo de este servicio, las comisiones aplicadas, las tasas de cambio a usar, ni el procedimiento exacto para enviar el dinero desde el exterior. Omitir esos detalles ha generado dudas entre los usuarios potenciales del servicio.

Desde el exterior también es posible recargar la tarjeta Clásica a través de plataformas como Tocopay.com, disponible desde 2024.

GAESA, por su parte, ha abierto 85 tiendas que aceptan solo dólares en efectivo, con márgenes del 240% y precios hasta cuatro veces superiores a los de grandes cadenas estadounidenses, consolidando su control sobre cada dólar que entra a Cuba.