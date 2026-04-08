Reportan el arresto de una joven y de su pareja tras la muerte de un recién nacido en Santiago de Cuba

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Una joven y su pareja fueron detenidos este miércoles tras la muerte de un recién nacido en el reparto Abel Santamaría, conocido como El Salao, en Santiago de Cuba, en un caso que ha conmocionado a los residentes en la zona.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada confirmó en redes sociales que "un menor de horas de nacido perdió la vida tras un acto de violencia registrado minutos después de su alumbramiento, ocurrido dentro de una vivienda" en Micro 3 de ese reparto.

La madre, identificada como Annoris Despaigne Monje, de 20 años, dio a luz sin asistencia médica en el domicilio.

Tras el parto, fue trasladada al Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, donde el caso quedó registrado como parto extrahospitalario.

Según información proveniente del hospital, la joven habría ofrecido una declaración en la que reconoció su participación en los hechos, alegando presuntamente haber sido víctima de una agresión sexual previa.

Ese elemento no era conocido por sus familiares, según reveló el comunicador.

La declaración no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades hasta el momento.

Lo que sí está confirmado, según Mayeta Labrada, es que "tanto la madre como su pareja se encuentran bajo detención formal, mientras avanzan las investigaciones".

Efectivos de la Policía Nacional, Criminalística y Medicina Legal actuaron tanto en el lugar de los hechos como en el centro hospitalario.

La autoría exacta y las circunstancias del caso permanecen bajo investigación, y el periodista aclaró que no adelantará responsabilidades definitivas hasta que existan conclusiones oficiales.

Material visual relacionado con el caso circuló en dispositivos móviles. Mayeta Labrada señaló que lo recibió y decidió no difundirlo: "La dignidad del menor está por encima de cualquier consideración informativa".

El periodista denominó el caso "Alas Silenciadas" y explicó el porqué: "No se trata solo de una vida que terminó, sino de una vida que no tuvo oportunidad de comenzar. Un ser inocente cuya historia fue interrumpida en su primer instante. Un silencio que duele y que hoy sacude a toda una comunidad".

Mientras las autoridades continúan las pesquisas, persisten preguntas clave sobre el entorno de la joven, las condiciones en que ocurrió el parto y las posibles circunstancias previas que pudieron influir en este desenlace.

Indignación y debate en redes sociales

La noticia ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde han dominado la indignación, el dolor y también el debate sobre las causas sociales y familiares detrás de hechos como este.

Algunos comentarios reflejan la dureza del sentir popular. “No dejo de pensar qué juventud hemos estado criando, qué valores le estamos dando a nuestros hijos”, expresó un internauta, cuestionando la formación de las nuevas generaciones.

Otros apuntaron a la falta de alternativas o decisiones previas: “Si fue víctima de abuso, ¿por qué no denunciar? ¿Por qué no darlo en adopción?”; escribió otro usuario, en medio del desconcierto general.

También hubo quienes pidieron cautela ante la falta de información definitiva: “Algo no coordina en esta historia… esperemos conclusiones definitivas”, señaló un comentarista.

En paralelo, algunos mensajes introdujeron matices sobre la complejidad del caso: “No todas las mujeres reaccionan igual tras una violación… no justifica lo que hizo, pero ella sola sabrá por lo que estaba pasando”, opinó otro internauta.

Las reacciones también evidencian un trasfondo social más amplio. “Cuando una sociedad pierde los valores, trae esas consecuencias”, escribió un usuario, mientras otro lamentó: “¡Qué triste todo!… los hijos no piden venir al mundo”.

El caso ha reabierto además el debate sobre la responsabilidad familiar y el entorno: “Los embarazos no son de un día… ¿la familia no sabía nada?”, cuestionó otra persona.

A la espera de información oficial, el caso continúa generando conmoción en Santiago de Cuba. La muerte de un recién nacido en circunstancias violentas vuelve a poner en primer plano problemáticas profundas que van desde la violencia, la salud mental y el acceso a servicios, hasta la desprotección social.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación, mientras una comunidad entera intenta comprender cómo pudo ocurrir una tragedia de esta magnitud.

Este caso se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia contra menores en Cuba. En julio de 2025, el régimen aprobó un nuevo Código de la Niñez en medio de reportes de aumento de violencia intrafamiliar y muertes de recién nacidos, fenómeno vinculado también a la pobreza extrema que atraviesa la isla tras décadas de dictadura.