Hallan sin vida a joven cubana en su apartamento en Estados Unidos

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Kiasty Díaz González, una joven cubana de 24 años residente en Estados Unidos, fue hallada sin vida en su apartamento, y las causas de su fallecimiento aún no han sido esclarecidas oficialmente, según fuentes cercanas a su entorno.

La lamentable noticia trascendió mediante una campaña de recaudación de fondos lanzada en GoFundMe el pasado 1 de abril y difundida en redes sociales por personas próximas a la joven fallecida y usuarios de la comunidad cubana.

Hasta el momento se desconoce la fecha del deceso de la joven cubana y las circunstancias en que ocurrió; el caso permanece bajo investigación.

Conocida cariñosamente como "Kia" entre sus allegados, su muerte repentina ha causado conmoción en su círculo cercano y en la comunidad cubana.

"Con el corazón roto y aún tratando de comprender lo ocurrido, hoy pedimos su apoyo para honrar la vida de nuestra querida amiga Kia, quien fue encontrada sin vida en su apartamento a la edad de tan solo 24 años", escribió Raúl González, organizador de la campaña en GoFundMe. "Era una persona llena de sueños, con una luz única que tocó la vida de todos los que tuvimos la suerte de conocerla. Su partida ha dejado un vacío inmenso y muchas preguntas sin respuesta".

González reveló que, hasta el momento de publicada la petición de ayuda, no se había determinado con claridad qué fue lo que sucedió, y "la incertidumbre sólo aumenta el dolor de su familia y amigos",

Explicó que, ante esta difícil situación, amigos y familiares decidieron lanzar la campaña de recaudación con dos objetivos concretos: cubrir los costos de los servicios funerarios y contratar a un investigador privado que ayude a resolver el caso.

"Estamos recaudando fondos con dos propósitos urgentes. El primero es poder cubrir los gastos fúnebres y brindarle una despedida digna, llena de amor y respeto, como ella lo merece. El segundo es reunir los recursos necesarios para contratar a un detective privado que pueda ayudar a esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y así encontrar la verdad que tanto necesitamos", afirmó González.

La meta de recaudación establecida en GoFundMe es de 5,000 dólares y hasta la fecha, se han reunido 2,183 dólares a través de 39 donantes. La familia y amigos de Kiasty han pedido a quienes no puedan aportar, que al menos compartan la historia, con la esperanza de obtener datos que permitan avanzar hacia una explicación de los hechos.

"Cada aporte, sin importar la cantidad, representa un paso hacia la justicia y hacia la paz para quienes la amamos. Si no puedes donar, compartir esta campaña también significa mucho para nosotros", concluye el texto publicado en GoFundMe.

Según sus redes sociales, Kiasty era oriunda de la provincia de Holguín y había residido en Ciego de Ávila. No ha trascendido información sobre cuándo emigró a EE.UU.

A menudo, familiares de cubanos fallecidos en otros países recurren a las redes sociales en busca de ayuda para poder costear los gastos funerarios o la repatriación de los cuerpos de sus seres queridos.