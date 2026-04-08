La Casa Blanca insiste en que el régimen cubano caerá y los cubanos responden: “¿Pero cuándo?”

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La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó este miércoles que el régimen cubano está destinado a caer, aclarando una frase previa del presidente Donald Trump, y la respuesta de los cubanos en redes fue inmediata y unánime: una avalancha de variaciones de la misma pregunta, "¿pero cuándo?"

Leavitt explicó que cuando Trump dijo Cuba es la siguiente el 27 de marzo en Miami, se refería al colapso del régimen, no a una acción militar. Describió a Cuba como un país "en una posición muy débil económicamente y financieramente" y afirmó que "el pueblo cubano está harto de su gobierno, como debería estarlo". Sin embargo, no anunció ningún cambio concreto en la política hacia La Habana.

La portavoz reconoció que las conversaciones continúan al más alto nivel de gobierno, pero fue explícita: "No tengo actualizaciones ni anuncios hoy sobre la política hacia Cuba".

La declaración se suma a una cadena de mensajes similares de la administración Trump: el 16 de marzo, Trump afirmó creo que tendré el honor de tomar Cuba; el 30 de marzo, desde el Air Force One, predijo que Cuba fracasará dentro de muy poco. El secretario de Estado Marco Rubio lleva semanas anticipando novedades bastante pronto.

Pero los cubanos, dentro y fuera de la isla, escucharon el mensaje con un escepticismo que se ha vuelto reflejo. Los comentarios al post con la noticia se llenaron de una misma pregunta repetida en decenas de variantes.

"Eso lo están diciendo desde Girón... 67 años y nada", escribió A.T.B., recordando que promesas similares se han hecho desde la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

"La misma muela, no se cansan de repetir lo mismo", apuntó J.A.E.V.

Otros mezclaron el agotamiento con humor negro. "A más tardar el lunes, por favor. Gracias", escribió T.Y. "Lo que no dice es en qué siglo", ironizó O.L. "Nos coge el 2050 en esto. Pura baba política", sentenció S.V.

Desde la isla, el tono fue de desesperación directa. "Pero cuandooooo... ya estamos locos todos... no hay nada, ni agua ni corriente ni comida... nos están matando", escribió M.P.N. "Quien está destinado a caer es el pueblo, no el gobierno", resumió M.L.D.

El contexto que rodea esos comentarios es brutal: Cuba enfrenta en 2026 apagones de hasta 30 horas diarias, escasez crónica de agua, alimentos y medicamentos, y una economía que acumula una caída del 23% desde 2019.

Mientras tanto, la vicecanciller cubana Josefina Vidal confirmó a la agencia AFP que existen contactos entre ambos gobiernos, aunque en fase muy preliminar, sin negociaciones formales estructuradas.

"Respetando criterios, el mismo cuento de hace 60 años y el mismo final: el pueblo más hundido en la miseria", escribió M.P., condensando en una línea lo que sienten millones de cubanos ante cada nueva promesa de Washington.